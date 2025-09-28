周杰倫快樂小夥伴再登場 天王寵壽星加倍幸福

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫最近又啟動巡演，他的「嘉年華」演唱會預計在10月畫下句點，這幾天周董演出時，身旁的「快樂小夥伴」又重出江湖，他曾說這些夥伴對他來說很重要，不管外界如何揶揄，在周董心中這些夥伴是能讓他演出時更安心，可以幫助氣氛更嗨的夥伴。

周杰倫每場巡演都成為歌迷討論焦點。（翻攝自IG）

在周董演唱會上，歌迷最期待的是點歌時段，不但可以聽到自己額外想聽的曲目，還有機會在台下跟著偶像一起高歌，這次開唱遇到當天生日的歌迷幸運被選上點歌，周董除了帶動全場一起高唱生日快樂歌，另外還加碼放送。

周董演唱會上為壽星歌迷加碼獻唱。（翻攝自臉書）

周董笑說，難道一首生日快樂歌就夠了嗎？當然不行，他再加碼一首過去和溫嵐合唱的《祝我生日快樂》，現場其他粉絲羨慕極了，直呼周董太寵粉，這位壽星歌迷根本是雙倍驚喜、雙倍浪漫，雙倍生日快樂。另外有女歌迷點了《楓》，周董也貼心說升key再唱，這樣女生的聲音會比較好唱。

