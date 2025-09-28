心繫花蓮！許富凱低調捐物資 感謝各地英雄

許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「臺灣原創流行音樂大獎」由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦，鼓勵音樂創作者以臺灣最獨特的「台語、客語、原住民族語」，進行音樂詞曲創作，傳承臺灣傳統的語言文化。今年表演嘉賓眾星雲集，包含30屆金曲獎最佳台語專輯獎得主-廖士賢；26屆金曲獎最佳新人獎BOXING樂團成員黃克強；入圍36屆金曲獎「最佳客語專輯獎」、「最佳客語歌手獎」粹垢樂團主唱賴尚群。

以《拾歌》榮獲第32屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」許富凱，目前正準備新的音樂作品。昨（27）日於原創流行音樂大賽音樂分享會上擔任壓軸演出，連唱多首經典代表作，包括《棉照被》、《伊的身邊已經有别人2023》，在演唱《雨傘情》後有感而發，近期關注新聞與社群有關花蓮光復鄉的災情，也已透過友人出力提供物資，災區後續的重建需要不短的時間，請大家多多留意與關注當地需求，同時呼籲前往災區協助的各地英雄們，也一定要注意自身安全。

許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）

許富凱同時提到自己也是由比賽出道，鼓勵所有音樂創作者，在創作中遇到困難或是比賽低潮，不要著急，休息放空是最好的排解，或許就能找到方向；現在有許多年輕人開始創作台語歌，先了解台語講話的音階音調，這樣寫出來的台語歌就不會有太多的誤差，有這麼多人願意接觸台語這個母語，絕對不會有斷層；演出也給今年的原創大賽得獎選手，一個最好的模範表演，期許能與原創這些年輕音樂人合作，讓未來創作除了台語歌曲外，有更多跨語言的多音樂火花。

