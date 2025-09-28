自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

心繫花蓮！許富凱低調捐物資 感謝各地英雄

許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 「臺灣原創流行音樂大獎」由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦，鼓勵音樂創作者以臺灣最獨特的「台語、客語、原住民族語」，進行音樂詞曲創作，傳承臺灣傳統的語言文化。今年表演嘉賓眾星雲集，包含30屆金曲獎最佳台語專輯獎得主-廖士賢；26屆金曲獎最佳新人獎BOXING樂團成員黃克強；入圍36屆金曲獎「最佳客語專輯獎」、「最佳客語歌手獎」粹垢樂團主唱賴尚群。

以《拾歌》榮獲第32屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」許富凱，目前正準備新的音樂作品。昨（27）日於原創流行音樂大賽音樂分享會上擔任壓軸演出，連唱多首經典代表作，包括《棉照被》、《伊的身邊已經有别人2023》，在演唱《雨傘情》後有感而發，近期關注新聞與社群有關花蓮光復鄉的災情，也已透過友人出力提供物資，災區後續的重建需要不短的時間，請大家多多留意與關注當地需求，同時呼籲前往災區協助的各地英雄們，也一定要注意自身安全。

許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）許富凱鼓勵年輕人以母語創作。（新視紀提供）

許富凱同時提到自己也是由比賽出道，鼓勵所有音樂創作者，在創作中遇到困難或是比賽低潮，不要著急，休息放空是最好的排解，或許就能找到方向；現在有許多年輕人開始創作台語歌，先了解台語講話的音階音調，這樣寫出來的台語歌就不會有太多的誤差，有這麼多人願意接觸台語這個母語，絕對不會有斷層；演出也給今年的原創大賽得獎選手，一個最好的模範表演，期許能與原創這些年輕音樂人合作，讓未來創作除了台語歌曲外，有更多跨語言的多音樂火花。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中