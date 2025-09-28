張鈞甯當老闆！簽下超美新生代：像看到20年前的自己

女神變老闆，張鈞甯（右）打造「甯聚力」，手把手傳承新星陳孟琪。（甯聚力文創 提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年24歲新生代女演員陳孟琪近期在電影《女孩不平凡》中有亮眼表演，張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」今天（28日）宣布與她簽約，成為公司生力軍。張鈞甯透露簽下陳孟琪的原因，笑說對她的第一印象是「太過認真」，而已故的陳慧翎導演也早就推薦這位在《你的孩子不是你的孩子》亮眼的新生代，「她很純淨又執著，只是希望她能放鬆一點。」

陳孟琪成為張鈞甯的子弟兵。（甯聚力文創提供）

張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」挑戰自我，創立經紀公司「甯聚力」是希望給新人打造更安心的舞台，「自己也是藝人出身，知道這行有多辛苦，所以想幫他們多擋一些雜事。」她透露，當初與導演陳慧翎探班時聊到理念契合，加上演員李振浩的加入，決定共同開公司。

請繼續往下閱讀...

陳孟琪加入張鈞甯旗下，回憶起初次在華山咖啡廳見到張鈞甯時，本來因慢熟緊張，卻被一句「耳洞跟我一樣，左邊兩個、右邊一個」瞬間破冰，還被誇笑容好看，從那刻起就覺得「自己是被承接的新人，真的好安心」。

張鈞甯回憶人生第一個影展就是2004年《夢遊夏威夷》來到釜山。（甯聚力文創提供）

首次隨電影《女孩不平凡》劇組踏上釜山影展，陳孟琪興奮直呼「從小就有電影夢」，映後看著觀眾專心交流，心裡湧出一股暖流，「告訴自己要記下這一幕，以後還要再帶作品回來」。她為了角色霏霏，特地訪問新聞系學生、閱讀邱妙津與李屏瑤的小說，並觀摩《骨妹》《藍色是最溫暖的顏色》等電影，只為更貼近細膩情感層次。

陳孟琪（左）﹑鄧濤在電影《女孩不平凡》裡有精彩的對手戲 。（甯聚力文創提供）

談到釜山心願，她笑說最想看到梁朝偉、金珉禧（金敏喜），但最後錯過合影機會。她近期在影集《師大公園地下社會》中與「小樂」吳思賢有大量對手戲，笑稱吳思賢就像「家族裡會一直逗弄你但其實很關心的大哥哥」，前期除了劇組讀本，兩人還會私下對戲、分享彼此的事，越熟悉就越發現他在工作時非常認真又照顧人，「他是我很欣賞的前輩」。她還打趣說：「這次他也有去釜山，可惜沒碰到，原本還想凹他請我吃醬蟹！」

電影《女孩不平凡》演員們齊聚釜山影展紅毯陳孟琪（左起）、廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡、劉漪琳 。（甯聚力文創提供）

談到釜山，張鈞甯回憶：「我的人生第一個影展就是釜山，2004年《夢遊夏威夷》帶我進入電影世界，也讓我決定成為演員。今年《化外之醫》又在釜山拿下OTT大獎，對我來說，釜山一直是電影夢的起點。」如今看到陳孟琪成為甯聚力第一位踏上釜山影展的新人，她動情說：「看著她，我彷彿看到二十幾年前的自己。」她也送上祝福：「這條路不會一切順遂，但我們會一直陪著你大步往前走。希望你能享受每一次表演，好好感受每一個屬於你的當下。」陳孟琪則笑說，未來的夢想清單「很貪心」，從張艾嘉、阮鳳儀到楊雅喆導演都想合作，「只要是好故事，我都想拍！」

身兼演員與老闆，張鈞甯笑說，這份身份轉換就像「演員與監製」的拉扯，要在宏觀布局與個人審美間找到平衡，難免顯得不容易，「但最後還是會把選擇權交還給小朋友，因為這是他們的生命旅程。」她進一步強調，經紀公司的角色不是單純追求商業利益，而是要替新人規劃長遠方向，必要時就算顯得「囉嗦」也要堅持，「因為我們看得到對他們好的地方，就會努力說服到底。」陳孟琪則直言，自己常因慢熟而陷入不安，但幸好有張鈞甯的傾聽與鼓勵，「就像一棵大樹守護著我，一路走來都覺得很幸運。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法