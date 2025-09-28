自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張鈞甯當老闆！簽下超美新生代：像看到20年前的自己

女神變老闆，張鈞甯（右）打造「甯聚力」，手把手傳承新星陳孟琪。（甯聚力文創 提供）女神變老闆，張鈞甯（右）打造「甯聚力」，手把手傳承新星陳孟琪。（甯聚力文創 提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕現年24歲新生代女演員陳孟琪近期在電影《女孩不平凡》中有亮眼表演，張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」今天（28日）宣布與她簽約，成為公司生力軍。張鈞甯透露簽下陳孟琪的原因，笑說對她的第一印象是「太過認真」，而已故的陳慧翎導演也早就推薦這位在《你的孩子不是你的孩子》亮眼的新生代，「她很純淨又執著，只是希望她能放鬆一點。」

陳孟琪成為張鈞甯的子弟兵。（甯聚力文創提供）陳孟琪成為張鈞甯的子弟兵。（甯聚力文創提供）

張鈞甯經營經紀公司「甯聚力文創」挑戰自我，創立經紀公司「甯聚力」是希望給新人打造更安心的舞台，「自己也是藝人出身，知道這行有多辛苦，所以想幫他們多擋一些雜事。」她透露，當初與導演陳慧翎探班時聊到理念契合，加上演員李振浩的加入，決定共同開公司。

陳孟琪加入張鈞甯旗下，回憶起初次在華山咖啡廳見到張鈞甯時，本來因慢熟緊張，卻被一句「耳洞跟我一樣，左邊兩個、右邊一個」瞬間破冰，還被誇笑容好看，從那刻起就覺得「自己是被承接的新人，真的好安心」。

張鈞甯回憶人生第一個影展就是2004年《夢遊夏威夷》來到釜山。（甯聚力文創提供）張鈞甯回憶人生第一個影展就是2004年《夢遊夏威夷》來到釜山。（甯聚力文創提供）

首次隨電影《女孩不平凡》劇組踏上釜山影展，陳孟琪興奮直呼「從小就有電影夢」，映後看著觀眾專心交流，心裡湧出一股暖流，「告訴自己要記下這一幕，以後還要再帶作品回來」。她為了角色霏霏，特地訪問新聞系學生、閱讀邱妙津與李屏瑤的小說，並觀摩《骨妹》《藍色是最溫暖的顏色》等電影，只為更貼近細膩情感層次。

陳孟琪（左）﹑鄧濤在電影《女孩不平凡》裡有精彩的對手戲 。（甯聚力文創提供）陳孟琪（左）﹑鄧濤在電影《女孩不平凡》裡有精彩的對手戲 。（甯聚力文創提供）

談到釜山心願，她笑說最想看到梁朝偉、金珉禧（金敏喜），但最後錯過合影機會。她近期在影集《師大公園地下社會》中與「小樂」吳思賢有大量對手戲，笑稱吳思賢就像「家族裡會一直逗弄你但其實很關心的大哥哥」，前期除了劇組讀本，兩人還會私下對戲、分享彼此的事，越熟悉就越發現他在工作時非常認真又照顧人，「他是我很欣賞的前輩」。她還打趣說：「這次他也有去釜山，可惜沒碰到，原本還想凹他請我吃醬蟹！」

電影《女孩不平凡》演員們齊聚釜山影展紅毯陳孟琪（左起）、廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡、劉漪琳 。（甯聚力文創提供）電影《女孩不平凡》演員們齊聚釜山影展紅毯陳孟琪（左起）、廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡、劉漪琳 。（甯聚力文創提供）

談到釜山，張鈞甯回憶：「我的人生第一個影展就是釜山，2004年《夢遊夏威夷》帶我進入電影世界，也讓我決定成為演員。今年《化外之醫》又在釜山拿下OTT大獎，對我來說，釜山一直是電影夢的起點。」如今看到陳孟琪成為甯聚力第一位踏上釜山影展的新人，她動情說：「看著她，我彷彿看到二十幾年前的自己。」她也送上祝福：「這條路不會一切順遂，但我們會一直陪著你大步往前走。希望你能享受每一次表演，好好感受每一個屬於你的當下。」陳孟琪則笑說，未來的夢想清單「很貪心」，從張艾嘉、阮鳳儀到楊雅喆導演都想合作，「只要是好故事，我都想拍！」

身兼演員與老闆，張鈞甯笑說，這份身份轉換就像「演員與監製」的拉扯，要在宏觀布局與個人審美間找到平衡，難免顯得不容易，「但最後還是會把選擇權交還給小朋友，因為這是他們的生命旅程。」她進一步強調，經紀公司的角色不是單純追求商業利益，而是要替新人規劃長遠方向，必要時就算顯得「囉嗦」也要堅持，「因為我們看得到對他們好的地方，就會努力說服到底。」陳孟琪則直言，自己常因慢熟而陷入不安，但幸好有張鈞甯的傾聽與鼓勵，「就像一棵大樹守護著我，一路走來都覺得很幸運。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中