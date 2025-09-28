許光漢挑戰金氏世界紀錄！滿檔行程累翻吐真心話

〔記者傅茗渝／台北報導〕繼上一位「尋寶獵人」葉舒華後，《出去一下WHAT A TRIP》今（28）日迎來全新「Kingcard」許光漢，與陳柏霖、YELLOW黃宣一同探險紐西蘭！黃宣特別為許光漢秀出他自創的「屁殺技」──「YELLOW KICK（黃宣踢）」，逗得許光漢哭笑不得。三人騎著電動滑板車穿梭市區、挑戰世界最陡街道，沿途陳柏霖和黃宣嘴炮不斷，讓許光漢直呼：「只要他們好好做自己就好，我負責笑就行！」

黃宣（左起）、許光漢與陳柏霖被街頭壁畫所吸引。（出去一下提供）

許光漢首次踏上紐西蘭南島但尼丁，坦言是先接到黃宣邀請，又在日本工作時巧遇陳柏霖，便一口答應加入行程。甫抵達就與兩位主持人會合，展開城市探索之旅，參觀由全球藝術家在街頭繪製的壁畫。陳柏霖與黃宣終於在當地圓了滑板夢，三人邊尋線索邊騎滑板車，許光漢更說：「我很喜歡在陌生城市用滑板車旅行，很快就能看出城市樣貌、感受文化，這裡的街頭藝術和風景都超美，每天生活在這種環境裡，身心一定很棒。」他也分享，從忙碌工作中抽身，來到但尼丁整個人瞬間放鬆：「走在路上很自在，好像真的來度假。」

陳柏霖（左起）、許光漢和黃宣終於爬上世界最陡街道的鮑德溫街。（出去一下提供）

隨後，他們挑戰獲金氏世界紀錄認證的世界最陡街道「鮑德溫街」。雖然爬得氣喘吁吁，三人仍苦中作樂。陳柏霖神秘宣布：「我和黃宣發明了一個超酷招式──『YELLOW KICK』！」黃宣笑稱那是「屁殺技」，陳柏霖補充：「黃宣放屁時會同時右腳後踢，屁股就會夾緊，聲音特別大。」許光漢聽完笑說：「這根本是人體beatbox！」

黃宣（左起）、陳柏霖、許光漢來到百年歷史的城堡。（出去一下提供）

說明完當然要實戰，黃宣衝到前方使出「黃宣踢」，放出威力十足的屁，陳柏霖驚呼「好噁！」許光漢苦笑「我好像有吸到一點，多虧你現在精神很好。」之後三人坐車閒聊，陳柏霖警覺問：「黃宣，你剛剛肚子是不是叫了？」黃宣說在車上很難施展「黃宣踢」，讓許光漢放下心防：「所以這招要註明在車上禁止使用。」沒想到反而激起黃宣鬥志，偷偷突襲出招，讓兩人急忙開窗透氣。

許光漢（左起）、黃宣、陳柏霖埋首解謎。（出去一下提供）

三人初見面就笑聲不斷，許光漢感受兩位主持人的「自然放鬆」魅力，笑說自己只要負責開心就好。接下來他將與陳柏霖、黃宣前往但尼丁地標「拉奈克城堡」展開新任務。精彩內容請鎖定每週日晚間9點公共電視首播的《出去一下WHAT A TRIP》，晚間11點於遠傳friDay影音、中華電信Hami Video、LINE TV上線；4K高畫質版本則於每週五在「灰魚影像」官方YouTube頻道更新。

