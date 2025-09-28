自由電子報
娛樂 最新消息

Energy牛奶飛新加坡遭攔 地勤：護照的人不一樣 他近看原因笑噴

〔娛樂頻道／綜合報導〕Energy今（28）日晚上將出席新加坡潮流音樂盛典，成員們也陸續飛往目的地。然而，成員「牛奶」葉乃文今日稍早前在社群發文，表示自己在機場被地勤人員叫住：「這個護照上的人…跟你不太一樣！」

Energy成員「牛奶」葉乃文將前往新加坡參加潮流音樂盛典。（翻攝自IG）Energy成員「牛奶」葉乃文將前往新加坡參加潮流音樂盛典。（翻攝自IG）

牛奶今日在IG發文表示：「人生第一次帶錯護照」，並分享自己今天早上特別早起、準時出門，到了機場還顯得很從容，甚至跟前來送機的朋友一起拍照、寒暄。不料，卻突然被地勤人員叫住，「這個護照上的人…跟你不太一樣！」，走過去查看後發現竟然是孩子的護照，「昨天晚上跟孩子說我要飛新加坡，他說他想要跟我一起去，還是是他幫我偷換的？」，讓牛奶哭笑不得。

牛奶人生第一次帶錯護照。（翻攝自IG）牛奶人生第一次帶錯護照。（翻攝自IG）

所幸牛奶緊急聯絡後，馬上找到人送護照去機場，並更改航班，也順勢與前去送機的大家多拍幾張照片。牛奶最後樂觀表示：「人生就是不可預期，處處是驚喜，換個角度笑一個吧，壞事也會變好事。現在的我正在悠閒喝著咖啡，新加坡的朋友，晚上見。啊，電話來了，我要去拿護照了，晚點見」。

點圖放大body

