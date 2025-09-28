賽琳娜戈梅茲結婚了！甜蜜婚紗曝光 曾認「罹病終身無法生育」

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國演員兼歌手賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）過去因演出迪士尼系列影集《少年魔法師》為人所知。如今在美國時間9月27日，她與音樂人男友班尼布蘭柯舉行盛大婚禮，並在社群公開許多婚紗照片及短片，兩人正式成為夫妻。

賽琳娜戈梅茲與班尼布蘭柯在美國時間27日舉辦婚禮，正式結為夫妻。（翻攝自IG）

賽琳娜在2023年底，大方公開認愛班尼布蘭柯，1年後則在社群中曬出無名指上的超大鑽戒，宣布訂婚的好消息，如今兩人在美國時間27日舉辦婚禮，正式結為夫妻。賽琳娜事後也在IG上分享婚禮照片和影片，復古風格的甜蜜合照，讓大批網友紛紛送上祝福。

賽琳娜在2023年底，大方公開認愛班尼布蘭柯。（翻攝自IG）

不過，最讓人關心的則是賽琳娜的健康狀況，2015年10月她公布自己患有焦慮症，並暫時離開螢光前，隔年又公開患有「紅斑性狼瘡」，2017年接受了腎臟移植手術，她也曾透露，由於身體因素，她將永遠無法懷孕生產，讓賽琳娜感到相當悲傷。

賽琳娜曾透露，由於身體因素，她將永遠無法懷孕生產。（翻攝自IG）

事實上，賽琳娜戈梅茲最受矚目的戀情，莫過於她與小賈斯汀之間的「賈賽戀」，兩人愛情長跑多年，戀情談得轟轟烈烈，最後仍是分手收場。小賈斯汀在2018年與海莉鮑德溫結婚，如今賽琳娜也找到了幸福，各自尋得好歸屬。

