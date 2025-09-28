自由電子報
娛樂 最新消息

《角頭》男星動刀保視力！恩師沈玉琳也在洩私下互動

金炳萬（中）來台拍攝電影，當年的《生活大爆笑》班底大愷（右）與托尼（左）探班敘舊。（伊林娛樂提供）金炳萬（中）來台拍攝電影，當年的《生活大爆笑》班底大愷（右）與托尼（左）探班敘舊。（伊林娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「大愷」吳長愷今年重返伊林娛樂，電影《角頭－鬥陣欸》有搞笑演出，舞台劇《半里長城》將於10月公演。看似順利的他，3個月前才因視網膜剝離緊急開刀，當時右眼幾乎失明，趕赴台大醫院手術才保住視力。近期回台大復診，他不忘關心同樣在台大住院的恩師沈玉琳，「現不方便打擾玉琳哥，但住院總是無聊，我就定期傳笑話、哏圖給他。」

大愷回憶，醫師見到他第一句就說：「再晚24小時，你將永遠看不到！」他差點錯過黃金治療期，「某天右眼出現像聖誕樹的黑影跳動，我還以為電視壞了。」原本在眼科診所觀察一個月，情況未好轉，直到出現血塊才赴台大掛號，醫師隨即安排開刀。

大愷（右）與金炳萬在上海曾搭檔主持節目《生活大爆笑》。（伊林娛樂提供）大愷（右）與金炳萬在上海曾搭檔主持節目《生活大爆笑》。（伊林娛樂提供）

大愷因《超級模王大道》模仿PSY「騎馬舞」爆紅，被封「台版PSY大叔」。南韓諧星主持人金炳萬當年點名邀他上《金炳萬的叢林法則》，讓他受寵若驚。10年前赴上海錄製《生活大爆笑》，金炳萬不僅給予指導，還送他1TB隨身碟，裡面全是自己的演出影像，「金先生要我拿回台灣照著抄就對了！」他將這份資料視為葵花寶典。

大愷（右起）、金炳萬、托尼10年前一同錄製《生活大爆笑》。（伊林娛樂提供）大愷（右起）、金炳萬、托尼10年前一同錄製《生活大爆笑》。（伊林娛樂提供）

金炳萬此行來台在台中拍攝《懸賞令》，大愷特別探班與他重聚，連當年節目搭檔托尼也加入敘舊。金炳萬透露，希望未來與大愷在台灣推動商業劇場搞笑秀，把《生活大爆笑》模式結合台灣諧星，打造大型喜劇演出。大愷感嘆：「大師就是大師，總是走在潮流前面，玉琳哥也是大師。」

談起沈玉琳，大愷滿懷感激。曾有一年他只接到4場尾牙主持，沈玉琳跨年一口氣幫他介紹11場，鼓勵他突破20場。沈玉琳更說「笑話可以盡量抄、盡量搶」，希望他放膽去做。大愷說：「玉琳哥真的對我太照顧了！」如今他定期傳訊給沈玉琳，希望恩師住院期間也能保持快樂。

