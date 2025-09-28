斥黃國昌持續神隱 王浩宇：用咆哮要別人出來面對

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌26日被媒體爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，而至今未見黃國昌現身回應。

對此，桃園市前市議員、電視名嘴王浩宇在臉書發文揶揄黃國昌並標註他，王浩宇說：「對別人要求很嚴格，甚至用咆哮要別人出來面對，但是自己遇到問題的時候，黃國昌卻消失。」

黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監，神隱後僅民眾黨發言人吳怡萱表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。不過，黃國昌本人沒有公開行程，臉書也悄然無息，導致被網友灌爆要他「踹共」，不少網友也更好奇黃國昌連假過後露面時會如何回應。

今（28）日上午，律師林智群亦在臉書發文調侃說：「說實話，我蠻瞧不起王義川的。」接著才反酸:「被黃國昌找狗仔24小時跟拍9天，只被抓到紅燈右轉，連小三都沒有，行情真差。」發文後，林智群又在底下嘲諷說：「黃國昌的錢每天都在燒，王義川卻沒做出離譜的事情，黃國昌根本是把錢丟到水溝裡，王義川不用賠人家嗎？」

