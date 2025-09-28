自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

斥黃國昌持續神隱 王浩宇：用咆哮要別人出來面對

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌26日被媒體爆料指揮狗仔集團跟監、偷拍綠營人士，而至今未見黃國昌現身回應。

對此，桃園市前市議員、電視名嘴王浩宇在臉書發文揶揄黃國昌並標註他，王浩宇說：「對別人要求很嚴格，甚至用咆哮要別人出來面對，但是自己遇到問題的時候，黃國昌卻消失。」

黃國昌被爆指揮狗仔集團跟監，神隱後僅民眾黨發言人吳怡萱表示，爆料媒體是張冠李戴、移花接木編造故事。不過，黃國昌本人沒有公開行程，臉書也悄然無息，導致被網友灌爆要他「踹共」，不少網友也更好奇黃國昌連假過後露面時會如何回應。

今（28）日上午，律師林智群亦在臉書發文調侃說：「說實話，我蠻瞧不起王義川的。」接著才反酸:「被黃國昌找狗仔24小時跟拍9天，只被抓到紅燈右轉，連小三都沒有，行情真差。」發文後，林智群又在底下嘲諷說：「黃國昌的錢每天都在燒，王義川卻沒做出離譜的事情，黃國昌根本是把錢丟到水溝裡，王義川不用賠人家嗎？」

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中