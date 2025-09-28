自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

電影院聽到童謠超毛…影迷嚇到噴淚 《泥娃娃》被檢舉下架

《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，蔡思韵飾演的孕婦因一尊神秘泥偶，開始產生奇怪的變化。（天予電影提供）《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，蔡思韵飾演的孕婦因一尊神秘泥偶，開始產生奇怪的變化。（天予電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《泥娃娃》靈感取自台灣最詭異童謠，將於10月9日上映，但電影還沒正式上映就已「驚嚇全台」，片中《泥娃娃》歌曲旋律近日於各地電影院影廳及廁所輪播預告音樂，竟因氛圍過於驚悚，導致許多觀眾向影城反映後下架，片方原已重新製作較為「輕快」的新版音樂，沒想到依然引起觀眾害怕，甚至有人被嚇到噴淚，讓這支影廳音樂二度下架慘被「永久封印」。

《泥娃娃》還未上映就已「驚嚇全台」，影廳音樂遭客訴二度緊急下架永久封印。（天予電影提供）《泥娃娃》還未上映就已「驚嚇全台」，影廳音樂遭客訴二度緊急下架永久封印。（天予電影提供）

《泥娃娃》故事描述楊祐寧與蔡思韵飾演一對即將迎來新生命的夫妻，楊祐寧因工作關係帶回一尊來自凶宅現場的殘破泥偶後，懷有身孕的妻子開始出現詭異行徑，家中也接連發生無法解釋的離奇怪事。當一切愈發失控，楊祐寧不得不求助張軒睿飾演的驅魔師，而泥娃娃背後埋藏的邪門禁忌與駭人祕密也隨之浮出。

為了宣傳電影即將上映，近日《泥娃娃》將有著人聲哼唱的《泥娃娃》童謠音樂安排至各大戲院的換場空檔輪播，沒想到造成不少觀眾有心理陰影，網友直呼「被嚇爛」、「播放前應該要先警示一下」，影城第一時間已先下架，並請片方重新替換成單純樂器演奏、節奏也更輕快的版本，但《泥娃娃》詭譎曲調依舊讓大批觀眾引起恐怖聯想，影城考量觀眾的回饋後，決定二度全面下架，確認這支影廳音樂已「永久封印」，不會再於影廳範圍內播出。

數名白衣染血詭異女子捧「泥娃娃」現身台中鬧區引民眾圍觀。（天予電影提供）數名白衣染血詭異女子捧「泥娃娃」現身台中鬧區引民眾圍觀。（天予電影提供）

雖然影廳音樂被下架，《泥娃娃》仍氣勢不減，本週末玩起「恐怖童謠北中南快閃」另類宣傳活動，昨（27）日驚見數名白衣染血的詭異女子，捧著泥娃娃本尊在台中鬧區踩街，她們嘴裡不斷唱著〈泥娃娃〉，還熱情邀約民眾加入合唱，引起圍觀，並預告今（28）日下午將巡迴至高雄著名景點旗津老街，呼籲大家快去尋找她們的行蹤，勇敢上前互動將有機會獲得「驚」美好禮。

《泥娃娃》將於10月4日舉辦台中、高雄「道士驅邪祈福場」及台北「午夜試膽場」共三場主題場次，導演解孟儒及演員張軒睿都將出席廳內QA，詳細資訊請上官方粉絲專頁查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中