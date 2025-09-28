自由電子報
娛樂 最新消息

百萬YTR「嘟嘟人」現身花蓮光復！Ian全身濕透感動：每個人都是英雄

百萬YouTuber「嘟嘟人」The DoDo Men的Ian現身花蓮光復幫助災民，並與大家拍照留念。（翻攝自Threads）百萬YouTuber「嘟嘟人」The DoDo Men的Ian現身花蓮光復幫助災民，並與大家拍照留念。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「嘟嘟人」The DoDo Men的Ian昨天（27日）出發到花蓮復興鄉，成為「鏟子超人」的其中一員，引發關注。他昨晚在Threads上有感而發，儘管流汗、暈眩，卻很開心，「我全身濕透，雨鞋裡面也都泡水，可是我很感動，很開心我可以付出一點點來讓這裡趕快變好。」

Ian前晚搶到火車票，直奔花蓮光復，表示儘管大家都來自不同地方、互不認識，但大家的目標一致，不用多說什麼，不到5分鐘就進到光復鄉「直接開幹」，「這股熱情跟決心我是第一次體驗到，就算我一個人去，I felt I was part of something much bigger. 有人累了就接棒，時不時有人會提醒大家要喝水。」

Ian大讚每一位都是英雄。（翻攝自Threads）Ian大讚每一位都是英雄。（翻攝自Threads）

Ian協助一間曾經是中藥房的地方，儘管是小小的空間，不過大約20人一起努力，把30公分厚的泥土一點一點的鏟出來，「真的很累，多次覺得暈眩，流很多汗，也磨破了手（有戴手套），可是大家都很努力，沒有任何一句怨言。到下午有幾個大哥大姐很明顯體力透支沒力氣了，也沒有停下來。」

收工回到光復火車站，Ian知道大家都很疲累且狼狽，「有些人回到台灣各自的角落，有些人明天再來。 今天沒有認識誰，可是大家是團聚的，每一個人都是英雄，大家辛苦了！」網友也大讚「lan真帥是YTR的模範生」，他同樣也是大家的英雄。

