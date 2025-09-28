自由電子報
娛樂 最新消息

導演一句話點醒！ 《藍色假期》邱姿雅靠「炙熱眼神」闖進金鐘新人獎

邱姿雅以《藍色假期》入圍金鐘60迷你劇最具潛力新人獎。 （公視台語台提供）邱姿雅以《藍色假期》入圍金鐘60迷你劇最具潛力新人獎。 （公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱姿雅憑藉公視台語台《藍色假期》一鳴驚人，首度主演長片就入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，內心雖然有小小激動，但她形容更多的是平靜。家人聽到入圍消息後非常感動，不僅全力支持，也很安心她走上演員這條專業之路。從北藝大電影系就讀至畢業，她長期在片場浸潤，經常與家人分享拍片日常，讓家人對選擇更添信心。宜蘭五結國中更以她為榮，特地發文祝賀，堪稱「宜蘭之光」。

金馬新人胡智強（左）力薦！邱姿雅（右）演出《藍色假期》。（公視台語台提供）金馬新人胡智強（左）力薦！邱姿雅（右）演出《藍色假期》。（公視台語台提供）

這次能夠入圍，邱姿雅特別感謝導演劉立、製作人郭斯恒，以及公視台語台的信任。更感謝貴人胡智強大力推薦，才讓她有機會參加試鏡，一試就驚艷全場，被認為是最佳人選。胡智強是第59屆金馬獎「最佳新演員」得主，也在《藍色假期》飾演女主角的青梅竹馬，讓她感受到前輩的鼓勵與支持。導演劉立則笑說，當初尋找女主角時，是他率先在邱姿雅身上看到角色的靈魂：「那種冷靜外表下的炙熱眼神、不服輸的勁，正是打動我的特質。」他強調，這份能量是她獲得角色、走到金鐘舞台的關鍵。

邱姿雅為了《藍色假期》練習台語學樂器。（公視台語台提供）邱姿雅為了《藍色假期》練習台語學樂器。（公視台語台提供）

在公視台語台《藍色假期》中，邱姿雅有機會與陳雪甄、胡智強、五木等含金量極高的前輩對戲。她表示雖然不覺得壓力龐大，但從中得到許多幫助，每一次交流都像是一堂寶貴的表演課。特別是五木曾在第59屆金鐘獎入圍「最具潛力新人獎」，如今換她接棒，更添傳承意義。作為公視台語台的原創作品，《藍色假期》不僅讓她挑戰大量台語演出，還必須練習台語唱歌與吉他彈奏，從語言到舞台能量全面淬鍊，讓她在角色中快速成長，也更加堅定演員之路。

邱姿雅（右）在《藍色假期》的表現驚艷全場。（公視台語台提供）邱姿雅（右）在《藍色假期》的表現驚艷全場。（公視台語台提供）

影評盛讚邱姿雅雖是北藝大畢業後的第一次長片演出，但演技不顯生澀，反而展現清新與渾然天成的氣質。她詮釋的「小南」帶出追夢少女偶爾羞澀卻堅定的模樣，情緒轉換拿捏得宜，讓角色更有厚度與真實感。尤其「小南」與青梅竹馬「青仔」間若有似無的情感描繪，被認為細膩動人，沒有過度戲劇化卻留下深刻漣漪。

邱姿雅（左）以《藍色假期》入圍金鐘60迷你劇最具潛力新人獎。 （公視台語台提供）邱姿雅（左）以《藍色假期》入圍金鐘60迷你劇最具潛力新人獎。 （公視台語台提供）

導演劉立也送上祝福：「感謝姿雅陪我一起邁出第一步，未來的路還很長，繼續走下去，總有一天會在故事中重逢！」邱姿雅則強調，表演這趟旅程已帶她去到許多不曾想過的地方，未來希望能保持彈性，勇於接受挑戰。評論一致看好她未來能有更多驚喜演出，期待在金鐘舞台之外，見證她持續綻放的光芒。

邱姿雅（右）在《藍色假期》表現亮眼。（公視台語台提供）邱姿雅（右）在《藍色假期》表現亮眼。（公視台語台提供）

