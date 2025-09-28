（影）《中文怪物》改成一週一更！酷認了工作量超負荷：大家多多包涵

百萬法國網紅「酷」先前推出YouTube大型節目《中文怪物》，隨著節目爆紅，團隊的工作量也暴增，酷昨日宣布將改成週更。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬法國籍網紅「酷」近期打造YouTube大型節目《中文怪物》，邀請外國人挑戰各種中文關卡，節目一推出馬上成為網友熱議焦點。不過，隨著節目爆紅，團隊的工作量也暴增，酷在（27）日晚間上傳第三集，同時宣布將變更之後的上傳時間，從三天出一集，改成一週更新一集。

酷昨在臉書發文坦言，他推出《中文怪物》前，其實從沒想到節目會這麼受歡迎，也對於觀眾的喜愛覺得很感動，不過由於目前團隊已經有點負荷不了工作量，為了維護品質，下週開始會改成週更，「第一次做這麼這麼大的節目，有很多不足，也希望大家再多多包涵」。

同時，酷也針對先前不少選手都爆出醜聞一事呼籲，「想請大家不要對參賽者們有攻擊性言論，每位參賽者都是全心投入這個比賽，不論他的舉動如何，相信都是成就這個節目的一個部分。我們很感謝他們相信我們，並來參與節目」。

