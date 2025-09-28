《中文怪物》感動瞬間！俄羅斯選手曝「他」暖舉 喊話：他會走很遠

花椰菜（左）曝光狄伯仁暖心一面。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕實境節目《中文怪物》播出第3集，來自俄羅斯的參賽者「花椰菜」在本集不幸遭淘汰。他在IG分享比賽感受時，特別提到同為俄羅斯人的隊友狄伯仁。

花椰菜表示，狄伯仁在比賽中一直關心隊友，幫助其他參賽者順利晉級，即便自己仍留在賽場也毫不計較。他回憶道：「我忍不住問他，為什麼一直答題卻不上晉級舞台？很擔心他會被淘汰。」狄伯仁則笑著回應：「沒關係，我還會有機會，我想先給其他人機會。」這番話讓花椰菜十分感動，也更加相信狄伯仁能在比賽中走得更遠。

花椰菜強調，即使自己被淘汰也不覺得難過，「大家都盡了全力，這場比賽我們都很認真面對。」他說，認識狄伯仁和另一位俄羅斯選手林濤，是比賽中意外的收穫，更從狄伯仁身上學到謙虛與體貼他人的精神。

花椰菜（左）淘汰後與狄伯仁擁抱。（翻攝IG）

節目中，狄伯仁得知花椰菜被淘汰時，還特地給予鼓勵和溫暖的擁抱，展現出隊長般的責任感與領導魅力。

