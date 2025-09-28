印尼移工也出發了！ 財經網美胡采蘋好感動

胡采蘋曬照感動說：「在台灣的印尼移工竟然也出發了。」（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，許多民眾自發投入清理，並陸續傳出感人故事。

稍早財經網美胡采蘋在臉書發文說：「在台灣的印尼移工竟然也出發了，淚。」透露父親也是印尼妹妹在照顧，「印尼妹妹真的把爸爸當成自己的爸爸一樣，我有時候都覺得她比較像我爸媽的女兒，印尼人真的很單純善良。」

竇智孔挺身前往光復救災。（組合照，翻攝自臉書）

而定居花蓮的藝人竇智孔也在第一時間接獲災民求助，緊急送上防蚊液，希望降低登革熱與傳染病風險，他沿路發放物資時直言「心情沉重」，昨透過社群影片透露，一名光復青年私訊請求協助，憂心災後積水恐引來病媒蚊。

面對眼前景象，竇智孔感性說：「每一份愛心聚集起來，就會成為巨大的力量！」老婆許淑幃更動容表示：「原來超人不用披風，每一位為光復付出的你們，都值得敬佩。」夫妻倆的暖舉，讓災民在困境中感受到實質援助與社會溫暖。

