自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

印尼移工也出發了！ 財經網美胡采蘋好感動

胡采蘋曬照感動說：「在台灣的印尼移工竟然也出發了。」（翻攝自臉書）胡采蘋曬照感動說：「在台灣的印尼移工竟然也出發了。」（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮縣光復鄉因颱風樺加沙豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，許多民眾自發投入清理，並陸續傳出感人故事。

稍早財經網美胡采蘋在臉書發文說：「在台灣的印尼移工竟然也出發了，淚。」透露父親也是印尼妹妹在照顧，「印尼妹妹真的把爸爸當成自己的爸爸一樣，我有時候都覺得她比較像我爸媽的女兒，印尼人真的很單純善良。」

竇智孔挺身前往光復救災。（組合照，翻攝自臉書）竇智孔挺身前往光復救災。（組合照，翻攝自臉書）

而定居花蓮的藝人竇智孔也在第一時間接獲災民求助，緊急送上防蚊液，希望降低登革熱與傳染病風險，他沿路發放物資時直言「心情沉重」，昨透過社群影片透露，一名光復青年私訊請求協助，憂心災後積水恐引來病媒蚊。

面對眼前景象，竇智孔感性說：「每一份愛心聚集起來，就會成為巨大的力量！」老婆許淑幃更動容表示：「原來超人不用披風，每一位為光復付出的你們，都值得敬佩。」夫妻倆的暖舉，讓災民在困境中感受到實質援助與社會溫暖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中