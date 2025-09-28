自由電子報
娛樂 最新消息

《中文怪物》隊長狄伯仁暖翻！中文超強、低調身分曝光

狄伯仁多次幫助同伴順利晉級。（翻攝YouTube）狄伯仁多次幫助同伴順利晉級。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（28日）凌晨播出的《中文怪物》第3集中，來自俄羅斯的隊長狄伯仁圈粉一波！不僅中文能力出眾，且對隊員十分照顧，多次幫助同伴順利晉級。節目播出後，狄伯仁的真實身分也隨之曝光：雖在職業欄填寫「業務」，但實際上是公司老闆。

狄伯仁來台已22年，中文流利程度超越不少本地居民。在首輪「聲調考驗」關卡中，他率先晉級，並獲得第二回合「中文理解」的隊長資格。由於第二關隊長可選擇自己或隊員晉級，狄伯仁多次幫助隊友站上衛冕平台，展現領導與合作精神。

狄伯仁節目上曝職業是業務，但實際上是公司老闆。（翻攝YouTube）狄伯仁節目上曝職業是業務，但實際上是公司老闆。（翻攝YouTube）

節目播出後，粉絲才逐漸了解這位低調的俄羅斯隊長。雖然他在職業欄填寫「業務」，但實際上在台南經營「伯宇國際有限公司」，資本額達600萬元，主要從事批發與零售。這一身分曝光後，網友驚呼：「不管他賣什麼，都給我來一打！」

而該集節目播出之後留言區湧現力挺聲：「狄伯仁的責任感真的超強，一直想推隊友上去，看得出來他不是單純為了贏錢」、「看到他晉級，真的鬆了口氣」、「中文不一定最強，但做人絕對最成功！」

點圖放大
點圖放大

