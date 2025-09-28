于朦朧案燒到趙露思新戲《許我耀眼》 范世錡有演粉絲拒看

網友發現，趙露思新戲竟有范世錡的身影發起拒看，拖累趙露思。（翻攝自IG））

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人趙露思因與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉後，每天直播與粉絲分享生活，但被視為復出之作的新劇《許我耀眼》近日也上檔播出，然而打擊趙露思復出之路的原因竟是《許我耀眼》中，竟出現正深陷「于朦朧之死」輿論風暴的演員范世錡身影，網友紛紛抵制，大喊「別給他流量」。

中國女星趙露思主演的新戲《許我耀眼》於騰訊視頻正式開播，此部劇作由趙露思搭上陳偉霆主演，上線僅4集熱度狂飆，開局表現亮眼，被視為趙露思復出之作，但由於劇中竟有「于朦朧之死」的關鍵人物范世錡的身影，這讓于朦朧粉絲瞬間炸鍋，揚言發起「拒看行動」，讓趙露思復出的第一步戲劇，就慘被于朦朧案燒到。

請繼續往下閱讀...

范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看。（翻攝微博）

于朦朧案死因離奇未解，同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳當時人在現場掀起熱議，儘管范世錡已公開聲明痛斥誹謗造謠，釋出不在場證明並報警處理，但網友揪出范世錡疑似參與于朦朧死前聚會名單之一，讓范世錡被傳出是疑似虐殺于朦朧的共犯，另有網友發現，范世錡在于朦朧死後2天的演唱會上，唱完歌曲突然做出「搓揉肚子」的動作，這與案情傳聞中「USB藏胃被割開」的謠言重疊，一個動作讓網友直呼「看完背脊發涼」。

范世錡目前深陷爭議，卻又參演趙露思新戲《許我耀眼》，連帶引起網友揚言抵制拒看，並表示「案子還沒結清，絕不能給他流量」，趙露思的粉絲則心疼表示：「露思無辜卻被拖累」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法