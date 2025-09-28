自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧案燒到趙露思新戲《許我耀眼》 范世錡有演粉絲拒看

網友發現，趙露思新戲竟有范世錡的身影發起拒看，拖累趙露思。（翻攝自IG））網友發現，趙露思新戲竟有范世錡的身影發起拒看，拖累趙露思。（翻攝自IG））

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人趙露思因與經紀公司「銀河酷娛」撕破臉後，每天直播與粉絲分享生活，但被視為復出之作的新劇《許我耀眼》近日也上檔播出，然而打擊趙露思復出之路的原因竟是《許我耀眼》中，竟出現正深陷「于朦朧之死」輿論風暴的演員范世錡身影，網友紛紛抵制，大喊「別給他流量」。

中國女星趙露思主演的新戲《許我耀眼》於騰訊視頻正式開播，此部劇作由趙露思搭上陳偉霆主演，上線僅4集熱度狂飆，開局表現亮眼，被視為趙露思復出之作，但由於劇中竟有「于朦朧之死」的關鍵人物范世錡的身影，這讓于朦朧粉絲瞬間炸鍋，揚言發起「拒看行動」，讓趙露思復出的第一步戲劇，就慘被于朦朧案燒到。

范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看。（翻攝微博）范世錡演出趙露思新戲遭到網友抵制拒看。（翻攝微博）

于朦朧案死因離奇未解，同樣自《2013快樂男聲》出道的男星范世錡，遭瘋傳當時人在現場掀起熱議，儘管范世錡已公開聲明痛斥誹謗造謠，釋出不在場證明並報警處理，但網友揪出范世錡疑似參與于朦朧死前聚會名單之一，讓范世錡被傳出是疑似虐殺于朦朧的共犯，另有網友發現，范世錡在于朦朧死後2天的演唱會上，唱完歌曲突然做出「搓揉肚子」的動作，這與案情傳聞中「USB藏胃被割開」的謠言重疊，一個動作讓網友直呼「看完背脊發涼」。

范世錡目前深陷爭議，卻又參演趙露思新戲《許我耀眼》，連帶引起網友揚言抵制拒看，並表示「案子還沒結清，絕不能給他流量」，趙露思的粉絲則心疼表示：「露思無辜卻被拖累」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中