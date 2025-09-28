自由電子報
娛樂 最新消息

經紀人陳孝志控母被軟禁 胞姊反擊提告

經紀人陳孝志自揭家醜，控親姊害母偽失智。（翻攝自陳孝志臉書）經紀人陳孝志自揭家醜，控親姊害母偽失智。（翻攝自陳孝志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕常在臉書評論時事的知名經紀人陳孝志，22日在臉書發文懇請大家幫忙轉發，稱母親被逼吃藥、被軟禁，無人救出，因屋主（他的胞姊）不讓任何人靠進，警方說無權干涉，要大家救救他的母親，「她正在ㄧ天天失去記憶確是被故意製造出來的失智，但她不是真失智的，母親被軟禁12天，還在被她女兒陳莉蓉繼續服用會導致偽失智。」

《鏡週刊》報導，針對指控陳孝志胞姊否認反控弟弟多次騷擾，稱已連續多日報警，警察人員已多次介入了解狀況，稱陳孝志說謊還聯合外人疑似騙取母親金錢，並表示已提告。

本月22日，陳孝志發文曝光母親被軟禁地址，透露一切開端追溯今年2月底，母親告訴他女兒陳莉蓉突然帶她去看醫生，稱她有失智症，「但我的母親親口對我說，醫生在評估後明確告訴她：你沒有失智，不用擔心。」

陳孝志接著透露6月27日，母親報警控姊姊拿走她的銀行存摺，「這證明當時母親的意識是清醒的，她知道自己的權益被侵犯。」後來陳孝志叫救護車探視，救護人員在無意間提到：「有啊，藥袋上面有看到失智藥！」讓他驚覺不對勁。

陳孝志稱母親不是失智，是被利用醫療漏洞，用藥物「製造」出來的失智假象，懇請所有司法單位，不要再以「家務事」為由推託，拒絕不進門、不救他的母親，「她現在正不斷地被藥物折磨，每一個遲疑，都讓她的腦部傷害繼續惡化下去！」

