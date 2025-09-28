自由電子報
娛樂 最新消息

自揭家醜！ 知名經紀人陳孝志發出求救文

經紀人陳孝志常在臉書評論時事。（翻攝自陳孝志臉書）經紀人陳孝志常在臉書評論時事。（翻攝自陳孝志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名經紀人陳孝志常在臉書評論時事，近日PO出求救文自揭家醜，盼外界救救他的母親。

本月22日，陳孝志發文懇請大家幫忙轉發，稱母親被逼吃藥、被軟禁，無人救出，因（屋主）不讓任何人靠進，警方說無權干涉，要大家救救他的母親，「她正在ㄧ天天失去記憶確是被故意製造出來的失智，但她不是真失智的，母親被軟禁12天，還在被她女兒陳莉蓉繼續服用會導致偽失智。」

陳孝志更在發文曝光母親被軟禁地址，透露一切開端追溯今年2月底，母親告訴他女兒陳莉蓉突然帶她去看醫生，稱她有失智症，「但我的母親親口對我說，醫生在評估後明確告訴她：你沒有失智，不用擔心。」

他接著透露6月27日，母親報警控姊姊拿走她的銀行存摺，「這證明當時母親的意識是清醒的，她知道自己的權益被侵犯。」後來陳孝志叫救護車探視，救護人員在無意間提到：「有啊，藥袋上面有看到失智藥！」讓他驚覺不對勁。

陳孝志稱母親不是失智，是被利用醫療漏洞，用藥物「製造」出來的失智假象，懇請所有司法單位，不要再以「家務事」為由推託，拒絕不進門、不救他的母親，「她現在正不斷地被藥物折磨，每一個遲疑，都讓她的腦部傷害繼續惡化下去！」

陳孝志臉書全文：

懇請大家幫忙轉發：
萬分感謝：母親被逼吃藥
被軟禁。無人救出-只因（屋主）不讓任何人靠進，警方說無權干涉
救救我的母親：她正在ㄧ天天失去記憶確是被故意「製造」出來的失智，但她不是真失智的！今天是母親被軟禁的第12天，她還在被她女兒陳莉蓉繼續服用會導致『偽失智）
地址為：大案
大安區通化街176巷10號6樓
各位親愛的朋友、所有關心長輩的社會大眾，目前所在的位置與通化街
我今天要向你們發出緊急求救，因為我的母親，一個去年還能獨立處理所有事務、頭腦清晰的人，正經歷一場合法掩護下的惡意軟禁。這不僅是家庭糾紛，更是一場利用醫療專業漏洞，有計畫地將一個人「製造」成失智的惡劣行為。
這一切的開端，可以追溯到今年2月底。我的母親告訴我，女兒陳莉蓉突然帶去看醫生，聲稱她有失智症。但我的母親親口對我說，醫生在評估後明確告訴她：「你沒有失智，不用擔心。」
然而，在醫生明確診斷後，一系列令人匪夷所思的事件發生了：
* 今年6月27日，我的母親報警，指控我的姊姊拿走她的銀行存摺。這證明當時母親的意識是清醒的，她知道自己的權益被侵犯。
* 僅僅14天後，7月11日，一個報警控訴的人，竟將名下的房產贈與給了我的姊姊。這個轉變在常理上完全無法解釋。（母親連銀行帳本不信任女兒陳莉蓉，何來贈與）
房產轉移後，陳莉蓉開始了全面的軟禁。她換了母親的電話，不讓她出門，切斷了所有聯繫。我多次試圖探視，都被她叫警察趕走。
其中一次，我終於在陳莉蓉不在家時見到了母親。屋主陳莉蓉突然回來並報警，我的母親當場對著警方表示：「為什麼要趕我走？他是我兒子，他拿東西給我吃，不行嗎？」當警察以「屋主是你女兒」為由時，母親憤怒地回應：「這房子是我付錢買的！」我當時為了安撫母親情緒，忍痛被趕走。這就是我們現在的處境：即使母親親口求助，公權力仍選擇尊重屋主的權利，而不是當事人的意願。
直到我叫救護車探視，救護人員在無意間提到：「有啊，藥袋上面有看到失智藥！」這讓我驚覺不對勁，因為醫生明明說母親沒有失智。我仔細查閱醫療報告後，發現了最令人震驚的真相：
* 醫學報告明確顯示，我母親僅有「輕度認知障礙（CDR 0.5）」，這在醫學上不等於失智症。
* 母親服用的藥物，根據我專業諮詢，屬於兩種中樞神經抑制劑，以及一種活化腦部血管的藥物。
這三種藥物合用，就是這場悲劇的核心。
* 這兩種中樞神經抑制劑合用，會加強彼此的鎮靜效果，導致老人嗜睡、反應遲鈍，產生類似失智的症狀，也就是醫學上的「偽失智」。
* 另一種藥物的作用方向與其完全相反，這兩種藥物同時服用，在醫學專業上是極為可議的。
最令人憤怒的是，我在專業的評估報告中看到一句異常的中文：「帳務支出有困難」。這絕非醫學術語，只可能來自陪同看診的家屬。這證明了我的姊姊，不僅是單純地撒謊，她更利用醫生的專業，將自己的謊言變成「官方」的病歷紀錄。
我的母親不是失智，她是**被利用醫療漏洞，用藥物「製造」**出來的失智假象。這一切都是為了合理化對她人身和財產的控制。
我懇請所有司法單位，不要再以「家務事」為由推託，拒絕不進門、不救我的母親。她現在正不斷地被藥物折磨，每一個遲疑，都讓她的腦部傷害繼續惡化下去！
拜托請救救我的母親，讓她獲得應有的人身自由。還能守護著最後的尊嚴
這次經歷讓我深刻瞭解到：失智症與「偽失智」的差別，往往決定一位長輩能不能保有尊嚴與自由。
許多老人家並不是因為真正的失智而失去判斷能力，而是因為用藥不當、被誤導、甚至被惡意操作，讓他們在醫療體系裡被貼上了「失智」的標籤。
這不只是我母親的遭遇也是台灣高齡化社會正在面臨的重大問題。
我真心希望大家能更關心身邊的長輩，陪他們就醫時多留意醫師的用藥、多傾聽他們的聲音。不要讓「失智」成為被濫用的藉口，不要讓長輩的生活與權利被剝奪。

