迎來69歲生日 陳慕義：生在台灣是幸運的

陳慕義明天歡度69歲生日。（翻攝自陳慕義臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人陳慕義曾以電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳男配角獎，明（29）日將迎來69歲生日，昨他早一步在臉書發文開心喊：「大家一起生日快樂。」

陳慕義說，民進黨今（28）日生日，他明天，大家一起生日快樂，透露出生時因為爸爸媽媽在嘉義認識，所以將他取名「慕義」，懷念嘉義的意思，表示自己天生浪漫，「民進黨創黨，因為要建立主權獨立自主的台灣共和國，追求民主自由的法政秩序，定名民主進步黨。」

請繼續往下閱讀...

發文中，陳慕義表示生在台灣是幸運的，「我們何其有幸可以生養自己的孩子，可以打拚去建立一個自己的國家，站在責任面前我沒有哭泣，我仍勁自在尋找台灣人的尊嚴，以及獨立的旗幟。」

陳慕義臉書全文：

民進黨9/28生日

我9/29

豆油借搵一下

大家一起生日快樂

我出生

因爲爸爸媽媽在嘉義認識所以取名 慕義

懷念嘉義的意思

我天生浪漫

民進黨創黨

因爲要建立主權獨立自主的台灣共和國

追求民主自由的法政秩序

定名民主進步黨

我不知道凍結台獨條款後

民進黨是否只是以

取得政權 執政為目的 為滿

忘了初衷

陳定南先生曾說

台灣最大的危機是披著一個

中華民國的外衣

我們的孩子去全世界征戰

出國前揮著青天白日旗

現場舉著五環旗

歌播放中華民國國旗歌

胸口銹著Chinese Taipei

你說這個是中華台北

字面明明就是中國人台北

清楚的外國人說這是台灣

獨獨我們的孩子必須抿嘴

大哉

這不是精神錯亂

對於這些孩子

我們犯了人類罪

台灣擺放著蔣介石蔣經國兩具浮棺

其引入外來種的藍鳥

無法同化也不進化

大肆散布無端的仇恨

醜化台灣最美麗的風景

蔣萬安不姓蔣

天知地知你知我知他知everybody知

蔣萬安不姓蔣

紐約黑幫老大艾爾·卡彭死後

子女隨即改其姓氏 隱沒社會

中國把人GG閹掉當太監

現在有人把祖父祖母的姓閹掉

要當的是大藍鳥

蔣的4.0

是一股反撲的集結

··················

民進黨是

台灣這塊土地的原生種

根淺淺的

為要當全民政府

常常顧此失彼

三八假賢慧

未落實實現轉形正義前

全民政府是在討皮疼

話語權 文化權 政治權

不是桎梏難伸

就是逐漸被同化

對土地 對國家混淆成一種錯亂的價值觀

我的阿媽是平埔族的大眼美女

對於外來不善者

她一向只有一個原則：

人著不驚汝死 汝直驚伊疼

生在台灣是幸運的

我們何其有幸可以生養自己的孩子

可以打拼去建立一個自己的國家

站在責任面前我沒有哭泣

我仍勁自在尋找台灣人的尊嚴

以及獨立的旗幟

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法