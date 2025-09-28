自由電子報
娛樂 最新消息

超狂保護規格！泰勒絲赴席琳娜婚禮被黑傘包圍 臉完全消失

泰勒絲（右）與席琳娜情同姊妹。（資料照；翻攝自IG）泰勒絲（右）與席琳娜情同姊妹。（資料照；翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球人氣天后泰勒絲一舉一動都是焦點，過去甚至遭瘋狂粉絲試圖闖入住處，讓她對個人安保格外謹慎。本週末閨蜜席琳娜在加州聖塔芭芭拉舉辦婚禮，泰勒絲雖已搭乘私人飛機抵達，但從下機那刻起就被一整排黑傘嚴密包圍，現場狗仔只拍到她的手臂，其餘全被遮得密不透風，形同「人形防護罩」。

據歐美媒體透露，她不會與其他賓客住進席琳娜安排的高級飯店，而是自行在附近租房，方便躲避追拍，也利於調整行程。泰勒絲身價高達16億美元，卻早已失去一般人可以自在外出的自由，只要現身就會成為鎂光燈目標，甚至不排除人身安危風險。

席琳娜與準老公班尼布蘭柯耗時籌備雙日婚禮，受邀賓客至少170人，包含《破案三人行》搭檔馬丁蕭特、名媛芭黎絲希爾頓等。賓客們會入住五星級飯店，再以保密接駁方式前往婚禮現場。泰勒絲與席琳娜情同姊妹，還主動表示願意擔任花童，但未婚夫崔維斯凱爾西可能因比賽行程無法同行，屆時她將獨自出席。

