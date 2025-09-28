《中文怪物》幕後花絮曝光！美國正妹遭淘汰原因笑翻網友

美國籍網紅崔璀璨曝《中文怪物》內幕。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「酷」打造的實境節目《中文怪物》話題持續延燒，第二集上線不到兩天就突破200萬點閱，討論聲量驚人。節目找來百位外國人挑戰中文，第二輪規則為第一關答題最快的5人出線當隊長，其他參賽者再自由選組對戰。

美籍參賽者崔璀璨近日在社群分享未曝光花絮，引發熱議。她透露，當時選擇加入19歲美國選手陳安陽的隊伍，卻因人數已滿被迫遭淘汰。讓她印象最深的是，現場有人詢問陳安陽要「踢掉誰」時，他竟轉頭看著她說：「妳……名字怎麼唸？」崔璀璨事後幽默回應：「唸不出來就沒資格把我踢出去，是形容詞欸！」最後仍只能換組。

不少在場人當時就驚呼：「怎麼會淘汰她？」花絮曝光後，網友留言力挺：「璀璨中文超流利，還會國台語」、「陳安陽應該不知道璀璨的實力吧」，更有人直呼：「璀璨如果不是第一，誰敢說自己第一？」。

