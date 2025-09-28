自由電子報
娛樂 最新消息

才爆單飛不解散！TRASH 鼓手自曝「在黑暗裡死過無數次」

〔記者陽昕翰／台北報導〕今年剛奪下金曲獎最佳樂團的TRASH宣布「單飛不解散」，鼓手葵剛也以個人之姿勇闖歌壇，推出個人單曲《常伴你左右》。

葵剛發行個人單曲。（華納音樂提供）葵剛發行個人單曲。（華納音樂提供）

從TRASH裡熱血的鼓手「魁剛」，到化身創作歌手的「葵剛」，雙重身份的轉換讓人驚艷他有著細膩的思慮。

葵剛透露，這首新歌的創作靈感源自他與「家」之間的矛盾情結，「過去常因為不想讓他們擔心，很多事就不說、很多情緒也不丟了。但終究會受傷，甚至不想再爬起來。後來才發現，那些給你力量的人，其實早已在黑暗裡死過無數次了。」

葵剛笑說，其實他也是「在黑暗裡死過無數次」的人，因此希望這首歌能陪著那些在黑暗裡孤單掙扎的人。

葵剛坦言，自己並非想「拯救」誰，「這首歌不是要陪你變好，而是允許你崩潰、允許你沉下去。」他希望這首歌能成為黑暗中的陪伴。

歌曲以低聲呢喃開場，副歌瞬間爆發，如同壓抑已久的野獸被喚醒。其中一句「殺了我，再吃掉我，讓我常伴你左右」宛如赤裸的告白，要把自己最痛的部分交出去，只為能一直留在對方身邊。

點圖放大
點圖放大

