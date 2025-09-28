災民求救！竇智孔收訊息馳援花蓮 沿途發物資嘆「心情沈重」

竇智孔挺身前往光復救災。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮縣光復鄉因颱風「樺加沙」豪雨引發馬太鞍溪堰塞湖溢流，災情慘重，許多居民自發投入清理，被稱為「鏟子超人」。定居花蓮的竇智孔也在第一時間接獲災民求助，緊急送上防蚊液，希望降低登革熱與傳染病風險，他沿路發放物資時直言「心情沈重」。

竇智孔昨（27日）透過社群影片透露，一名光復青年私訊請求協助，憂心災後積水恐引來病媒蚊。然而，竇智孔立刻答應「沒問題，我們一定到！」並與妻子許淑幃親自駕車載運物資前往災區。影片可見，沿途原本鮮豔的景色逐漸轉為灰濛，光復鄉滿目瘡痍、淤泥遍布，但仍有不少居民奮力鏟泥清掃家園。

面對眼前景象，竇智孔感性說「每一份愛心聚集起來，就會成為巨大的力量！」老婆許淑幃也動容表示「原來超人不用披風，每一位為光復付出的你們，都值得敬佩。」夫妻倆的暖舉讓災民在困境中感受到實質援助與社會溫暖。

