（專題）教師節看片不踩雷！6部片還原教育人生「法國老師」最無辜

多部電影和「教師」相關，角色形形色色。（翻攝自X、Netflix，Hami Video、MyVideo提供）

〔記者鍾志均／專題報導〕今天（28）是教師節，近年「老師」地位不上不下，當代影視創作有不少著墨「教師」面向的精彩佳作，無論是「心很累」的老師、「吃很開」、「超偉大」、「有夠衰」等各種形象應有盡有。以下盤點6部有關老師的電影，都在串流平台可看到，相信不只是全天下的老師，一般觀眾也能從中找到共鳴。

《師控風暴》以「基層老師」為主角。（翻攝自X）

1.《師控風暴》（2024年）/ 法國 /「老師好無辜」指數：★★★★

平台：MyVideo、HamiVideo

法國片《師控風暴》以「基層老師」為主角，講述一名中學老師朱利安，原本只是以一名女學生萊絲莉舉例，結果全班起鬨，直指老師言語性騷擾，讓朱利安背負莫須有罪名，卻又申訴無門，甚至最後還得被迫公開性向，淪為校園弱勢。

《師控風暴》曾於高雄電影節首映，事後收到不少台灣教師的回饋，大表心有戚戚焉；全片反映當今為人師者「如履薄冰」的教學現況，老師地位不如以往具權威性，無力感堪稱是前所未有。

《失控教室》改編導演及共同編劇的中學校園真實回憶。（光年映畫提供）

2.《失控教室》（2024年）/ 德國 /「老師心很累」指數：★★★★★

平台：KKTV、MyVideo

《失控教室》改編自導演及共同編劇的中學校園真實回憶，以一起校園不尋常「失竊案」為起點，演變成難以收拾的校園風暴，原本單純的學校成了紛亂不安的環境，層層堆疊的戲劇張力逐漸走向結局高潮。

萊奧妮貝內施飾演的女老師為找出小偷，私下用電腦畫面錄下辦公桌，沒想到又引發一場失控風暴；電影結合全球少子化、多民族共榮和家長社交軟體群組，對照種族、假新聞、人權等多面向議題探討，台灣教師看來也會有所共鳴。

《小曉》劉俊謙（右）飾演的老師，周旋在林品彤（左）、陳意涵中間。（CATCHPLAY提供）

3.《小曉》（2023年）/ 台灣 /「老師吃很開」指數：★★★★

平台：MyVideo、HamiVideo

《小曉》雖然由陳意涵、林品彤主演母女，然而飾演「老師」的港星劉俊謙卻是母女關係風暴的一大焦點；劉俊謙演出「小曉」的班導保羅，能安撫她的情緒，卻又和「媽媽」陳意涵過從甚密，帶出主角3人的複雜情感關係。

《小曉》是劉俊謙首次參與台灣團隊的電影，除了是陳意涵的出口，還是林品彤的避風港，獲網友評價兩極，有人封他是「最暖男老師」，也有人認為他愛「捻花惹草」，不過劉俊謙本人倒是認為劇本讀完，發現角色既溫暖卻又孤獨，和當時接拍心境十分類似。

露琵塔尼詠在《校外打怪教學》帶領幼兒校外教學，卻遭遇殭屍入侵。（CATCHPLAY提供）

4.《校外打怪教學》（2019年）/ 澳洲、美國、英國 /「老師好偉大」指數：★★★★

平台：‎Netflix、MyVideo

《黑豹》奧斯卡女星露琵塔尼詠歐在爆笑殭屍電影《校外打怪教學》演出幼稚園老師，帶領幼兒們校外教學，沒想到遭遇殭屍入侵，由於殭屍特殊化妝太逼真，尖牙、腐肉都栩栩如生，讓露琵塔忍不住直說「真的太可怕」。

露琵塔要保護小孩們不受驚嚇，又得一邊力抗恐怖殭屍，劇情又瘋又有趣；電影娛樂性十足、兼具爽度與笑料，足以讓人度過一個愉快又特別的「教師節」，另外該片不忘對教育工作者無時無刻堅守職責的偉大致敬，相當值得一看。

《我的嗝嗝老師》由拉妮穆科吉飾演一名患有妥瑞症的老師。（翻攝自X）

5.《我的嗝嗝老師》（2018年）/ 印度 /「老師心很暖」指數：★★★★

平台：‎Apple TV+、Prime Video

《我的嗝嗝老師》由女星拉妮穆科吉飾演一名患有妥瑞症的老師，帶領來自不同階層的學生進步起飛，當中的教育理念讓拍過《三個傻瓜》的印度天王阿米爾汗也大表感動，甚至特別錄製影片大力推薦。

片中傳達「不偏差」、「無歧視」，並深刻描繪中下階級出身的小朋友，因身分地位遭到排擠，無法妥善獲得資源的求學困境。本身就患有外顯特殊疾病的女老師，藉著實驗、唱嘻哈、打籃球等方式，引導孩子們從自暴自棄到找到人生道路上的明燈。

是元介（右）在《老師你會不會回來》飾演師鐸獎三冠王老師王政忠（牽猴子提供）

6.《老師，你會不會回來》（2017年）/ 台灣 /「老師很辛苦」指數：★★★★

平台：‎Disney+

是元介在《老師你會不會回來》飾演師鐸獎三冠王老師王政忠，被網友打趣形容「帥度超越本尊」，他為電影前往南投縣中寮鄉山區拍戲，體驗偏鄉教師的生活，尤其得面對炙熱天氣、蚊蟲肆虐，教導國中生還有特定方法，又需要保持活力，簡直成為人生一大難事。

故事主角「王政忠」老師在九二一大地震後回到爽文國中教書，因災區受創嚴重，在臨時校園組好前，便在學校大樹下拉起帆布遮陽避雨當作學堂；電影完整重現當年九二一的震駭景象，是元介則和「學生們」搏鬥，表示每週會請他們吃牛排、買飲料，培養出深厚感情。

