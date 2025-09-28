撞臉「黃國昌」還拍MV 男星曝他身份是扶輪社社長

蘇震洋（左三）力邀扶輪社的好友們跨刀拍攝MV。（綵星娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手蘇震洋拍攝新歌《痛快人生》MV正式釋出，唱出人生的酸甜苦辣、苦中作樂的熱血精神。歌詞道出「人生不癢不疼不痛快，有苦有笑這一路才精彩」，鼓勵聽眾勇敢面對挑戰，堅持夢想、活出自己的姿態。

特別的是，蘇震洋力邀台中市政扶輪社的好友跨刀拍攝MV，把真實友情搬上螢幕，他想要分享：「雖然努力不一定會成功，但要成功一定要努力！」用音樂與影像提醒大家，每一位成功人士的背後都有不為人知的辛苦與血汗。蘇震洋才剛卸任台中市政扶輪社的社長，其中新上任的年度社長因神似黃國昌，還有「台中野生黃國昌」的稱號，大夥在拍攝時歡笑聲不斷。

台語歌手蘇震洋推出新歌。（綵星娛樂提供）

此外，蘇震洋的獨子Danny也跨刀拍攝，從小就喜歡拍影片的Danny視角獨特，志願是成為一名導演，Owen表示，希望透過這支MV給兒子最棒的教材，用身教與言教告訴他，「想當一名出色的導演，也要從基層做起、穩紮穩打」。而Danny也拍到上癮自行加戲，展現天生的戲劇感，拍完還興奮問：「下一次什麼時候？」

