自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

撞臉「黃國昌」還拍MV 男星曝他身份是扶輪社社長

蘇震洋（左三）力邀扶輪社的好友們跨刀拍攝MV。（綵星娛樂提供）蘇震洋（左三）力邀扶輪社的好友們跨刀拍攝MV。（綵星娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手蘇震洋拍攝新歌《痛快人生》MV正式釋出，唱出人生的酸甜苦辣、苦中作樂的熱血精神。歌詞道出「人生不癢不疼不痛快，有苦有笑這一路才精彩」，鼓勵聽眾勇敢面對挑戰，堅持夢想、活出自己的姿態。

特別的是，蘇震洋力邀台中市政扶輪社的好友跨刀拍攝MV，把真實友情搬上螢幕，他想要分享：「雖然努力不一定會成功，但要成功一定要努力！」用音樂與影像提醒大家，每一位成功人士的背後都有不為人知的辛苦與血汗。蘇震洋才剛卸任台中市政扶輪社的社長，其中新上任的年度社長因神似黃國昌，還有「台中野生黃國昌」的稱號，大夥在拍攝時歡笑聲不斷。

台語歌手蘇震洋推出新歌。（綵星娛樂提供）台語歌手蘇震洋推出新歌。（綵星娛樂提供）

此外，蘇震洋的獨子Danny也跨刀拍攝，從小就喜歡拍影片的Danny視角獨特，志願是成為一名導演，Owen表示，希望透過這支MV給兒子最棒的教材，用身教與言教告訴他，「想當一名出色的導演，也要從基層做起、穩紮穩打」。而Danny也拍到上癮自行加戲，展現天生的戲劇感，拍完還興奮問：「下一次什麼時候？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中