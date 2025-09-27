SEKAI NO OWARI逼哭台灣樂團 世界末日玩紅姐哏：來都來了

SEKAI NO OWARI首度站上北流開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂團SEKAI NO OWARI（世界末日）暌違6年來台開唱，吸引4500人朝聖。團長Nakajin竟以中文大喊「來都來了」笑翻全場，台灣樂團「TRASH」今天現身觀眾席力挺，阿夜竟自首：「這句話是我教的！」並大讚Nakajin講得很標準。

SEKAI NO OWARI表演十分精彩。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的DJ LOVE。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI今天以《Utopia》、《Dropout》、《RPG》等歌曲開場，DJ LOVE感受到台灣粉絲都非常嗨，以中文詢問台下粉絲：「聲音能夠更大聲嗎！那我們繼續下去吧！太棒了，一起玩到最後吧！」他更分享，剛剛才去商店買東西，以中文與店員對話，店員竟然直接回他日文，DJ LOVE再度驚訝於台灣人的日文程度，並搞笑問歌迷：「那我後面都說日文囉！」

請繼續往下閱讀...

SEKAI NO OWARI演唱會的大銀幕上都附有中文歌詞。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的Saori。（大鴻藝術提供）

Saori同樣誠意滿滿，以一連串的中文與粉絲打招呼，「大家好，你們開心嗎？我叫Saori，來到台灣我非常開心，第一次看我們演唱會的人請舉手，喔！大家能聽得懂欸，初次見面，請多多指教。第二次以上的人，能再見到大家我很開心。」Saori表示，自己真的練習中文很久，直呼真的十分困難，不過大家能夠聽懂真是太好了，她也感謝新歌迷的到來，以及大家準備的應援牌，讓她十分開心。

SEKAI NO OWARI的Fukase。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的主唱Fukase。（大鴻藝術提供）

下一首歌曲是《RAIN》（2017），Saori表示，這首歌對她來說別具意義，因為這是她與Fukase、Nakajin一起創作的，「我身邊就有兩個天才，而我能夠做到什麼呢？我一直覺得很煩惱，但是他們兩人帶著我，完全這首3個人做的歌曲，對我來說非常重要。」

SEKAI NO OWARI的Nakajin（左）、Saori。（大鴻藝術提供）

團長Nakajin以中文大喊「暌違6年來到台北，我很開心」，他回憶起第一次海外演出就是在台北，當時他跟DJ LOVE都是第一次到國外，「我們第一次搭飛機就是來台北，台北是個很多回憶的地方，上次來的時候有一些時間，我去了九份，昨天晚上只有我一個人跟TRASH見面，他們教了我『來都來了，就要開心』！」此話一出，讓全場粉絲笑翻，Nakajin開心直呼「讚！成功了」。

TRASH的阿夜、頤原也在觀眾席比出大拇指，大讚Nakajin說得很好。兩人在後台受訪，透露昨晚透過友人介紹與Nakajin見面，本來就很希望來看SEKAI NO OWARI演唱會，又剛好受到邀請就來看。兩人異口同聲大讚歌詞非常感人，團員talking分配得很精彩。看到一半，兩人還忍不住直呼「很屌」，頤原稱自己忍不住流淚，阿夜一樣哭了，尤其是《MAGIC》的第一句一出，兩人互看了一眼，直呼「第一句就中了，故事鋪陳得很好。」被問到是不是平常就很愛哭？阿夜笑說：「我們是《重感情的廢物》，歌如其名。」

此次演唱會有趣的是，在SEKAI NO OWARI在舞台上演唱時，藝術家Shohei Takasaki也在他們背後作畫，恰好與他們滿是顏料沾染的服裝不謀而合。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法