自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SEKAI NO OWARI逼哭台灣樂團 世界末日玩紅姐哏：來都來了

SEKAI NO OWARI首度站上北流開唱。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI首度站上北流開唱。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂團SEKAI NO OWARI（世界末日）暌違6年來台開唱，吸引4500人朝聖。團長Nakajin竟以中文大喊「來都來了」笑翻全場，台灣樂團「TRASH」今天現身觀眾席力挺，阿夜竟自首：「這句話是我教的！」並大讚Nakajin講得很標準。

SEKAI NO OWARI表演十分精彩。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI表演十分精彩。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的DJ LOVE。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI的DJ LOVE。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI今天以《Utopia》、《Dropout》、《RPG》等歌曲開場，DJ LOVE感受到台灣粉絲都非常嗨，以中文詢問台下粉絲：「聲音能夠更大聲嗎！那我們繼續下去吧！太棒了，一起玩到最後吧！」他更分享，剛剛才去商店買東西，以中文與店員對話，店員竟然直接回他日文，DJ LOVE再度驚訝於台灣人的日文程度，並搞笑問歌迷：「那我後面都說日文囉！」

SEKAI NO OWARI演唱會的大銀幕上都附有中文歌詞。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI演唱會的大銀幕上都附有中文歌詞。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的Saori。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI的Saori。（大鴻藝術提供）

Saori同樣誠意滿滿，以一連串的中文與粉絲打招呼，「大家好，你們開心嗎？我叫Saori，來到台灣我非常開心，第一次看我們演唱會的人請舉手，喔！大家能聽得懂欸，初次見面，請多多指教。第二次以上的人，能再見到大家我很開心。」Saori表示，自己真的練習中文很久，直呼真的十分困難，不過大家能夠聽懂真是太好了，她也感謝新歌迷的到來，以及大家準備的應援牌，讓她十分開心。

SEKAI NO OWARI的Fukase。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI的Fukase。（大鴻藝術提供）

SEKAI NO OWARI的主唱Fukase。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI的主唱Fukase。（大鴻藝術提供）

下一首歌曲是《RAIN》（2017），Saori表示，這首歌對她來說別具意義，因為這是她與Fukase、Nakajin一起創作的，「我身邊就有兩個天才，而我能夠做到什麼呢？我一直覺得很煩惱，但是他們兩人帶著我，完全這首3個人做的歌曲，對我來說非常重要。」

SEKAI NO OWARI的Nakajin（左）、Saori。（大鴻藝術提供）SEKAI NO OWARI的Nakajin（左）、Saori。（大鴻藝術提供）

團長Nakajin以中文大喊「暌違6年來到台北，我很開心」，他回憶起第一次海外演出就是在台北，當時他跟DJ LOVE都是第一次到國外，「我們第一次搭飛機就是來台北，台北是個很多回憶的地方，上次來的時候有一些時間，我去了九份，昨天晚上只有我一個人跟TRASH見面，他們教了我『來都來了，就要開心』！」此話一出，讓全場粉絲笑翻，Nakajin開心直呼「讚！成功了」。

TRASH的阿夜、頤原也在觀眾席比出大拇指，大讚Nakajin說得很好。兩人在後台受訪，透露昨晚透過友人介紹與Nakajin見面，本來就很希望來看SEKAI NO OWARI演唱會，又剛好受到邀請就來看。兩人異口同聲大讚歌詞非常感人，團員talking分配得很精彩。看到一半，兩人還忍不住直呼「很屌」，頤原稱自己忍不住流淚，阿夜一樣哭了，尤其是《MAGIC》的第一句一出，兩人互看了一眼，直呼「第一句就中了，故事鋪陳得很好。」被問到是不是平常就很愛哭？阿夜笑說：「我們是《重感情的廢物》，歌如其名。」

此次演唱會有趣的是，在SEKAI NO OWARI在舞台上演唱時，藝術家Shohei Takasaki也在他們背後作畫，恰好與他們滿是顏料沾染的服裝不謀而合。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中