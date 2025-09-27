颱風重創花蓮 亮哲「土法煉鋼」集物資 感性喊：心終於放下

亮哲募集物資送往災區。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕樺加沙颱風重創花蓮，造成嚴重災情，藝人亮哲持續投入救援行動，親自募集物資送往災區。他今（27日）在臉書分享第二波物資運送過程，坦言一路走來相當坎坷，甚至一度陷入僵局，所幸最後順利在各界協助下完成。

亮哲持續投入救援行動。（翻攝自臉書）

由於人身在北部，缺乏貨車與合適的集散地，讓物資集結過程困難重重，亮哲原先嘗試透過網購，但效率過慢，無法即時送進災區。思索後，他決定將宜蘭設為物資中繼點，並親自打電話詢問當地五金行是否能協助運送，卻接連碰壁。最後，在議員薛呈懿引薦下，找到三興五金行與新德記農業生技公司願意伸出援手，物資終於順利上車，於今日清晨送抵花蓮。

請繼續往下閱讀...

亮哲募集物資送往災區。（翻攝自臉書）

亮哲感性寫下：「在沒有彼此自我介紹太多的情況下，我們就立刻開始準備物資，晚間八點多確認全部裝載完成，心裡才終於放下。」他同時感謝一路默默支持的好友與藝人朋友，包括王淑娟、謝承均、連靜雯、韓宜邦、黃瑄等人，「大家的心意我都會好好運用，謝謝你們與我一起守護花蓮」。

亮哲募集物資送往災區。（翻攝自臉書）

談及為何選擇「土法煉鋼」式蒐集物資，而非單純接受金錢捐款？亮哲表示：「捐款雖然對後續重建很重要，但需要時間採買。我是基於希望災民能立即獲得所需，所以才親自募集並運送。」他也透露，第三波物資集結已展開，將以醫療與非食物類民生用品為主，並盼望一切順利，「光復的家人們加油，不管是哪一種形式，大家的愛一定會送到你們手中」。

