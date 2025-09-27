章廣辰初當評審「淚腺失守」 真實人性觸心坎：簡單卻最動人

章廣辰首次擔任評審，自曝觀看入圍作品看到落淚。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕章廣辰今（27日）出席「感動久久」全國校園短片徵選頒獎典禮，首次擔任評審，他自曝觀看入圍作品看到落淚。

章廣辰分享這次的評審經驗，表示很佩服大家的熱情，也認為敢於創作揭露自己是需要很大的勇氣，他謙虛表示：「我只是各位眾多觀眾中的其中一位，剛好有幸可以和大家交流，用自己的角度去提供一些微不足道的建議和評價而已。」

聊起感動人心的作品要素為何？章廣辰認為最重要的是「人性的通俗性」，所有的人際關係，包含家人、愛人朋友夥伴、仇敵等，自然發展出的真實關係都能為之感動。

章廣辰自曝，在評審過程中因為一部動畫作品而感動落淚，感性表示：「該作品中講述循環的自然週期和人類也是屬於自然的一部分，再漫長的人生，也不及自然的永恆，這是我對這部作品的詩意理解。以通俗題材切入，故事簡單真摯，不流於俗套，易於理解又能觸動人心，引人久久回味。」

章廣辰（左）與橫式短影音組金獎得主《土公仔》大合照。（公視提供）

令章廣辰如此感動的作品，正是由銘傳大學數媒系柯博翔、李明訊所創作的《循環短暫消逝於風中的》，也是今年橫式短影音組的銅獎得主。同組別銀獎得主是由中興大學物理學系、嘉南藥理大學藥學系、臺灣師範大學化學系、臺北大學公共行政暨政策學系與國立中山大學資訊管理學系的學生林哲箴、劉瑋航、陳立恩、陳昱銓、張沁邦所共同創作的《未竟之語》，描述理髮師與亡父靈魂完成一段未竟的對話。金獎是由朝陽科技大學視覺傳達設計系謝宛宥、蕭佳心、黃子芸、黃綉穎、陳宛妤創作的《土公仔》奪下，透過鏡頭紀錄下撿骨師這門逐漸消失的古老技藝。

直式短影音組銅獎由龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系王祥寧、葉苡恩的《良麵》獲得，紀錄新莊老街中的涼麵攤，竟暗藏著一段深刻的父子情誼。銀獎由世新大學口語傳播暨社群媒體學系許庭瑞、許宸、李宜蓁的《尋》獲得，想藉由作品來傳達孤單不是結束，而是找回自己的開始。

金獎則是由世新大學新聞學系石若妤、劉佳涵的《雲霧裡的前行者》奪下，介紹高山協作員不僅是揹工的角色，更是雲霧中的前行者、登山客的後盾，也是山林的守護者。評審林正盛導演大讚，「真真實實呈現出高山協作員們真實工作下的生命感動」。

第16屆感動久久評審團，製作人陳慧玲（左起）、導演陳大璞、公視總經理徐秋華、華碩執行長魏杏娟、導演林正盛、李走狗、章廣辰。（公視提供）

本屆徵選作品投稿數是近5年來之冠，總報名件數近400件，相較於去年總件數333件整整多出66件作品參加，可以觀察到台灣新一代創作者的能量不斷增加。公共電視總經理徐秋華表示：「在本屆感動久久的入圍作品中，看見許多充滿想像力與活力的優秀作品，而且創意無限。今年更特別的是各種表現形式，由於科技的發達，創作工具更加多元與普及，同學們得以利用其創作出更多更亮眼的作品，都令人非常的感動！」，華碩文教基金會執行長魏杏娟提到今日華碩企業志工已組團，前往花蓮光復鄉協助清理家園，更加體悟到台灣人的溫暖與熱情，說道：「台灣最美麗的風景真的就是人、就是愛，就跟同學們創作的影片一樣充滿了愛與感動。希望大家都能堅持創作，持續放大感動的影響力。」

本屆評審團邀請到製作膾炙人口戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的金牌製作人陳慧玲；曾獲德國柏林影展最佳導演獎，於國內外獲獎無數的金獎導演林正盛；攝影師出身曾獲台北電影獎最佳攝影，近年也在導演與編劇作品中屢創佳績的導演陳大璞；「夢想動畫」執行長李走狗。另外，還有由模特兒圈轉戰演員，憑藉戲劇《華燈初上》爆紅的新生代演員章廣辰首次擔任評審。

陳慧玲表示很開心看到大家願意用影像說出心裡的故事，她也勉勵大家：「也許現在的畫面還有些生澀不完美，但這些經驗的積累，都是能帶著大家走得更遠的養分。」林正盛導演則提到這次擔任評審工作，猶如見證了國際大導演柯波拉（Francis F. Coppola）曾在其拍攝的紀錄片《黑暗之心》中所說，希望有一天能看見拿著簡單V8攝影機就拍出一部美好電影，他也呼籲大家勇於創作：「數位影像時代來臨了，以想像感受、反映對事物的感動，以及反思、思考我們的生活的時代來臨了！」

導演陳大璞認為每部參賽影片都充滿了獨特的想法、創意和想像力，能夠看到同學們對生活的觀察和獨特視角，並開心表示能有榮幸參與評審：「真的讓我眼界大開！」曾多次擔任評審的李走狗發現同學們創作的形式不斷在改變，他表示：「這個時代的快速讓我們習慣了短影音，但是認真去觀察，細心處理影像的人，總是可以找到令人感動的方式。」

「感動久久」已邁入第16屆，除了透過比賽鼓勵創作外，每年持續將得獎的優秀作品帶入校園，並邀請導演與相關專業從業者藉由影片分享，談及創作歷程與人生經驗；創作不只是創作，更是對身邊人事物的觀察、議題的關心，更是對日常的紀錄，活動期許同學們從「感動」為出發點與生活產生連結，在這科技冷漠的世代，找回與生活連結互動的溫度。

