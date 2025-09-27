Rosé驚喜重現《不能說的秘密》鋼琴曲 釣出周杰倫回應

BLACKPINK的成員Rosé驚喜彈奏周杰倫主演電影《不能說的秘密》中的經典鋼琴曲《Secret》。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕BLACKPINK的成員Rosé日前錄製美國脫口秀節目《吉米法倫的今夜秀》，她在IG分享花絮，驚喜彈奏亞洲天王「周董」周杰倫主演電影《不能說的秘密》中的經典鋼琴曲《Secret》，讓粉絲驚喜不已，就連周董本尊都發聲。

周董在IG限動轉發了Rosé的發文。（資料照，杰威爾提供）

周董在IG限動轉發了Rosé的發文，興奮表示：「Wow, I didn't expect you to play this piece! That's amazing, thank you！」（哇，沒想到你會彈這首曲子，太厲害了，謝謝妳。」他也去Rosé的貼文下留言：「Thank you for performing my piece.」（謝謝你彈奏我的曲子）。

周董與女神的「夢幻聯動」讓歌迷讚爆，其實Rosé早在2017年的直播，就表演過《Secret》，採訪中也透露過對電影中鋼琴曲的熱愛。

