五月天阿信拱手讓出主唱位置 林柏宏遭爆料比周杰倫還難敲

阿信現身電影院，與林柏宏及法蘭一起演出。（相映音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕動作片《96分鐘》全台灣票房正式突破1.1億，五月天主唱阿信力挺到底，今天驚喜現身電影院，與男主角林柏宏、創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、「Ray」黃霆睿同框，堪稱是「最大咖的催票機」，阿信不忘盛讚：「《96分鐘》締造了2025的票房與口碑的雙奇蹟，希望在亞洲所有的城市，都有機會引進上院線，讓大家一起在戲院感受這一部『破億神作』。」

BOOM！怪物星人現身電影院嗨唱。（相映音樂提供）

在電影播出前，電影院直接變成演唱會現場，「BOOM！怪物星人」打頭陣演唱形象宣傳曲《敵手》炒熱氣氛，緊接著黃霆睿演繹《Don’t Tell Me Who I Am》，再來法蘭登場詮釋《他們依然愛著》，最後與男主角林柏宏對唱《What Am I Fighting For》，還有阿信驚喜出場，用實際行動力挺華語電影，引爆全場影迷尖叫，不敢相信這破天荒的演唱組合。

阿信與男主角林柏宏、創作女團「BOOM！怪物星人」、法蘭、「Ray」黃霆睿跟現場觀眾合影。（相映音樂提供）

林柏宏表示：「第一次有機會在電影院裡面唱歌，是非常特別的經驗，而且很驚喜能跟法蘭和信哥一起合唱，很緊張但也感覺很熱血。」

阿信打趣說：「我從小就是柏宏的影迷，很榮幸這次能為電影《96分鐘》做音樂。」林柏宏感謝：「謝謝信哥大力宣傳！」接著阿信反問：「你怎麼沒有考慮自己唱主題曲？」林柏宏笑回：「我不好意思。」

阿信又在現場爆料：「要敲他比敲周董還難敲！」讓林柏宏聽了趕緊澄清：「我不是專業歌手，擔心我真的做不到！非常難得可以在電影院唱歌給大家聽！」阿信提到林柏宏當年是《超級星光大道》比賽出身，根本「一出道就是歌手」，林柏宏則幽默回應：「我只能說是選手！」

阿信不忘把舞台最重要位置留給男主角，笑稱：「今天讓你當主唱，站C位！」引領全場嗨喊：「《96分鐘》破億了！」氣氛熱烈沸騰。

