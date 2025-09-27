嘎琳明最後一舞！巫苡萱曝私下互動 入圍金鐘揭戰袍「性感尺度」

不浪了！公益演唱會，李雅英（左起）、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫苡萱、橘兒。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神禾羽、李雅英、巫苡萱、秀秀子、檸檬、丹丹、橘兒等人今（27）日擔任「不浪了！公益演唱會」表演卡司，其中，巫苡萱與徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃主持《天才衝衝衝》，節目入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，巫苡萱開心表示，很榮幸跟大家一起入圍，至於徐乃麟往年都不走紅毯，巫苡萱則說自己下禮拜錄影會再跟徐乃麟提議，很希望6人能一起走紅毯。

巫苡萱透露她的金鐘戰袍正在籌備中。（記者胡舜翔攝）

巫苡萱也透露她的金鐘戰袍正在籌備中，並神秘表示尺度方面「看大家喜歡哪裡就露哪裡」，最近也在努力飲控，希望能再瘦3公斤。而同為樂天女孩的嘎琳明是最後一天應援，巫苡萱則說粉絲們應該會為她做送別，至於女孩有沒有私下辦歡送會，巫苡萱則說自己現在MC，已經不是女孩，沒有跟其他人練舞，但相信其他女孩們私下應該有為嘎琳歡送。

而近日花蓮洪災備受全民關注，家鄉在花蓮鳳林的巫苡萱也坦言很不捨當地發生災情，透露她的老家跟家人們沒有受到影響。

