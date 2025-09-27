李雅英清空IG追蹤傳退隊？ 本人「親曝真相」揭續約心聲

不浪了！公益演唱會，李雅英（左起）、丹丹、檸檬、禾羽、秀秀子、巫苡萱、橘兒。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神禾羽、李雅英、巫苡萱、秀秀子、檸檬、丹丹、橘兒等人今（27）日擔任「不浪了！公益演唱會」表演卡司，其中韓籍啦啦隊女神李雅英日前無預警清空IG追蹤人數引起關注，被猜測是否將退團？李雅英也針對此事做出說明。

李雅英日前無預警清空IG追蹤人數引起關注。

李雅英日前清空IG追蹤人數，此舉被猜測是否將退出富邦？李雅英表示，「真的沒有太大的意義，沒有想到追蹤人數引起大家關注。」好友檸檬則幫忙緩頰表示：「她只是想要重新整理而已，沒想到大家都在問。」李雅英也強調這之後會慢慢加回來，檸檬則搞笑問李雅英會不會加她？李雅英幽默回應：「妳要當第一個嗎？」

李雅英日前無預警清空IG追蹤人數引起關注。

李雅英也提到，公司一開始沒有規定她的IG追蹤，但現在引起大家關注，公司可能會開始管理。至於明年李雅英是否會留在富邦？李雅英則表示：「我希望。」

而過去李雅英曾到花蓮做公益，有感近期花蓮風災，她也心有戚戚焉，判之後還能再去當地做公益，也希望大家把焦點放在公益上，而非她個人。

