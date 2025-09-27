自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）周華健混血帥兒拚金鐘男配 周厚安揭爸「毒舌+溫暖」劇評雙重奏

周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。對於這回演出，他爸爸周華健看完後先幽默給了一句評語：「三個兄弟演得比你好！」後來才掏心掏肺對他說，導演很棒，做了很特別的作品，「你真的找到伯樂，有看到你在進步、你在用心，還有你在努力。」相當溫暖。

金鐘入圍公布後，周厚安（左起）、吳翰林、黃冠智和老婆小綠以及塚原大助一起聚會。（翻攝自IG）金鐘入圍公布後，周厚安（左起）、吳翰林、黃冠智和老婆小綠以及塚原大助一起聚會。（翻攝自IG）

只是這次同場競逐的都是他在《聽海湧》的「兄弟」，包括同劇的施名帥、朱宥丞，還有《人生清理員》黃冠智以及《星空下的黑潮島嶼》黃河，因黃河恰巧是《聽海湧》的表演指導，讓他直呼：「死亡小組！」

周厚安（左）在《聽海湧》指著塚原大助（右）飆罵。（公視提供）周厚安（左）在《聽海湧》指著塚原大助（右）飆罵。（公視提供）

劇中和日本演員塚原大助在法庭的對手戲，堪稱周厚安的「魔王場」。他提到2人開拍前第一次見面還會小酌、聊天，但正式開拍後，私下從不聊天，「因為我看到他完全沉浸在角色，是另一種情緒，不像我習慣下戲就嘻哈打鬧，開拍前還會唱歌。」

但塚原大助始終維持高度專注，「他對戲時完全不眨眼，帶著殺氣，好像有一陣風撲面而來。我被嚇到、也被驚艷到。結果我們真的在比拚，看誰能更久不眨眼。」

周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）

因周厚安的角色講起台詞常常情緒激昂，為了練台詞，他每天清晨喝完一杯即溶咖啡便走出門，沿著工業道路和高速公路，一走就是4小時，走五到十公里，一邊大聲練台詞，一邊跟車聲「音量」，他笑說這種方式讓自己徹底進入角色狀態，彷彿行軍般準備上戰場。

周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）周厚安在影集《聽海湧》飾演澳洲軍事檢察官，挑戰前所未有的角色強度，也因此入圍今年金鐘迷你劇男配角獎。（記者王文麟攝）

戲裡也有大量法庭辯論台詞，他坦言一開始很擔心，「怕詞彙不夠準確，沒有時代感。」還打電話向英國律師朋友請教法律術語與法庭溝通方式，「聊了兩小時，才有信心上場。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

