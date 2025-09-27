颱風肆虐花蓮馬太鞍部落！舞思愛老家遭淹沒 慘況曝光心痛發聲

舞思愛赴印度參加「2025臺灣原住民音樂之夜」，途中接獲老家遭淹沒的消息。（風潮音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民語歌后舞思愛近期到印度參加「2025臺灣原住民音樂之夜」，途中接獲故鄉花蓮馬太鞍部落因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，老家慘遭淹沒的消息，內心百感交集，慶幸家人都平安。

對於樺加沙颱風造成的嚴重災情，讓舞思愛心情非常沉重，她持續透過電話及社群媒體關心部落情況，透露返台後要親自投入家鄉的重建工作。

舞思愛26日在印度的德里音樂場館「鋼琴人爵士音廠」參加「2025臺灣原住民音樂之夜」，她與國際知名樂手明馬丁同台，帶來90分鐘的精彩演出，展現台灣原住民音樂的力量與魅力。

舞思愛的故鄉花蓮馬太鞍部落因馬太鞍溪堰塞湖溢流而重創。（風潮音樂提供）

在演出時，舞思愛獻唱阿美族古謠〈Pasiwali（日出東方）〉時，特別播放馬太鞍部落災前與災後影像對比，向觀眾說明家鄉的現況，與現場觀眾一同祈禱，表達對花蓮災情的關切。

舞思愛感性表示，「馬太鞍」（Fata’an）在阿美族語為「樹豆」之意，樹豆具有強韌的生長力，她以此比喻部落族人的堅毅，並期望音樂能將祝福與支持傳回部落。

