自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

63歲關之琳近況曝光 網友驚嘆：香江第一美人全沒變

關之琳近日舉杯慶生，仍舊是香江第一美人。（組合照，翻攝自微博）關之琳近日舉杯慶生，仍舊是香江第一美人。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕現年63歲的香港女星關之琳，昔日以「香江第一美人」封號聞名。她在9月24日透過微博曬出生日慶生照，只見氣質優雅、狀態凍齡，立刻引來大批粉絲留言祝賀，話題瞬間延燒。

影片中，關之琳身穿深色西裝外套，紅唇妝容精緻，手舉紅酒杯微笑示意，還開心拿著粉紅蝴蝶結蛋糕。畫面曝光後，不少網友湧入留言祝賀，直呼「完全看不出63歲」，大讚她依舊女神風采；雖然也有人質疑她過度依賴美顏濾鏡，臉部略顯僵硬，但整體仍以「凍齡有術」、「香江第一美人」的誇讚居多。

除了生日近照引起熱議，關之琳的感情生活也常成焦點。先前就有民眾在日本偶遇她與一名高挑年輕男伴同行，立刻掀起戀情揣測，如今她的生日照再度曝光，不僅外貌與狀態被熱烈討論，感情近況也持續受到粉絲與媒體追問。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中