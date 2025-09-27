63歲關之琳近況曝光 網友驚嘆：香江第一美人全沒變

關之琳近日舉杯慶生，仍舊是香江第一美人。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕現年63歲的香港女星關之琳，昔日以「香江第一美人」封號聞名。她在9月24日透過微博曬出生日慶生照，只見氣質優雅、狀態凍齡，立刻引來大批粉絲留言祝賀，話題瞬間延燒。

影片中，關之琳身穿深色西裝外套，紅唇妝容精緻，手舉紅酒杯微笑示意，還開心拿著粉紅蝴蝶結蛋糕。畫面曝光後，不少網友湧入留言祝賀，直呼「完全看不出63歲」，大讚她依舊女神風采；雖然也有人質疑她過度依賴美顏濾鏡，臉部略顯僵硬，但整體仍以「凍齡有術」、「香江第一美人」的誇讚居多。

除了生日近照引起熱議，關之琳的感情生活也常成焦點。先前就有民眾在日本偶遇她與一名高挑年輕男伴同行，立刻掀起戀情揣測，如今她的生日照再度曝光，不僅外貌與狀態被熱烈討論，感情近況也持續受到粉絲與媒體追問。

