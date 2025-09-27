（專訪）周厚安甜曝「下跪求婚」細節 老婆早威脅：敢...就翻臉

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門，不僅和交往6年的圈外女友Kelly新婚，更雙料入圍金鐘60的兩個獎項，包括《聽海湧》角逐迷你劇男配角獎，與大霈合作的《Wow！Taiwan》也入圍生活風格節目主持人獎，似乎頗呼應台灣俗諺「娶某前、生子後」的好運，他笑說：「我老婆真的旺夫！真的很感謝她。」

周厚安雙料入圍金鐘，老婆Kelly在家給了驚喜佈置。（周厚安提供）

金鐘公布入圍名單當天，Kelly守著直播，聽見他名字被唸出時忍不住尖叫。事後更突發奇想，用家中剩下的春聯紙仿照補習班的「狂賀紅榜」，親手做了「狂賀入圍雙金鐘」的紅榜。周厚安解釋：「最後春聯用完了，她還用厚紙板跟膠帶做雙金鐘。」滿滿心意，讓他備感窩心。

爸爸周華健（左起）、媽媽康粹蘭和周厚安以及老婆Kelly溫馨合照。（周厚安提供）

今天也是他婚後首度受訪。周厚安指出老婆Kelly是台灣人，和他同齡，19歲就因各自的好友在交往而被介紹認識，當時雙方各自有對象，僅止於一般朋友，甚至一度淡忘彼此。直到29歲再重逢，兩人因經歷過不同的人生階段，心境大為改變，反而愈聊愈投緣。他感慨道：「可能10年前不適合在一起，10年後就剛剛好。」

周厚安被Kelly的謙虛與細心吸引。他過去是「活在當下、即時享樂」型，對理財一竅不通，還沒搬出去前都與父母同住，開銷毫無節制；直到與Kelly同居，才被她點醒學會未雨綢繆，如今已把理財大權全交給老婆處理。

交往近7年，Kelly因個性低調，連同事都不知道她的老公是周厚安，僅有少數至親好友知情。周厚安自小因父親周華健的關係，成長過程一直在鎂光燈下，深知隱私的重要，因此極少談論感情，也不讓老婆公開露臉，「這是我能為她守護的一部分。」

談到求婚，他笑著分享Kelly早早就「下馬威」提醒過他：「要是敢給我在大庭廣眾下求婚，我直接翻臉！」他聳肩回應「我尊重」，悄悄準備好戒指，選擇在去年低調完成求婚。那天兩人先到餐廳用餐，周厚安緊張了一整晚，想挑浪漫時刻下跪卻始終找不到機會。沒想到回到家，Kelly還在玄關脫鞋，他便鼓起勇氣突然下跪。

他靦腆回憶：「我不擅長製造驚喜，只好挑一個最突兀的時機。」求婚詞沒有草稿卻真心流露，甚至脫口而出中英夾雜的情話：「跟妳在一起這段時間，妳讓我成長很多，讓我越來越好。」兩人相視傻笑，最後Kelly一句「好啦、好啦」答應了他的求婚。雖然不華麗，卻溫馨真摯，完全符合他們的風格。

今年他辦婚禮、度蜜月，仍沉浸在新婚喜悅中。對於生子一事，他表示順其自然，但強調一定會保護孩子隱私，「希望他有個正常童年。」至於未來孩子是否會繼承父子倆的演藝衣缽？周厚安則淡然說：「那是他自己的選擇，不管走表演、藝術還是音樂，我都會支持。」

