自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）周厚安甜曝「下跪求婚」細節 老婆早威脅：敢...就翻臉

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門，不僅和交往6年的圈外女友Kelly新婚，更雙料入圍金鐘60的兩個獎項，包括《聽海湧》角逐迷你劇男配角獎，與大霈合作的《Wow！Taiwan》也入圍生活風格節目主持人獎，似乎頗呼應台灣俗諺「娶某前、生子後」的好運，他笑說：「我老婆真的旺夫！真的很感謝她。」

周厚安雙料入圍金鐘，老婆Kelly在家給了驚喜佈置。（周厚安提供）周厚安雙料入圍金鐘，老婆Kelly在家給了驚喜佈置。（周厚安提供）

金鐘公布入圍名單當天，Kelly守著直播，聽見他名字被唸出時忍不住尖叫。事後更突發奇想，用家中剩下的春聯紙仿照補習班的「狂賀紅榜」，親手做了「狂賀入圍雙金鐘」的紅榜。周厚安解釋：「最後春聯用完了，她還用厚紙板跟膠帶做雙金鐘。」滿滿心意，讓他備感窩心。

爸爸周華健（左起）、媽媽康粹蘭和周厚安以及老婆Kelly溫馨合照。（周厚安提供）爸爸周華健（左起）、媽媽康粹蘭和周厚安以及老婆Kelly溫馨合照。（周厚安提供）

今天也是他婚後首度受訪。周厚安指出老婆Kelly是台灣人，和他同齡，19歲就因各自的好友在交往而被介紹認識，當時雙方各自有對象，僅止於一般朋友，甚至一度淡忘彼此。直到29歲再重逢，兩人因經歷過不同的人生階段，心境大為改變，反而愈聊愈投緣。他感慨道：「可能10年前不適合在一起，10年後就剛剛好。」

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

周厚安被Kelly的謙虛與細心吸引。他過去是「活在當下、即時享樂」型，對理財一竅不通，還沒搬出去前都與父母同住，開銷毫無節制；直到與Kelly同居，才被她點醒學會未雨綢繆，如今已把理財大權全交給老婆處理。

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

交往近7年，Kelly因個性低調，連同事都不知道她的老公是周厚安，僅有少數至親好友知情。周厚安自小因父親周華健的關係，成長過程一直在鎂光燈下，深知隱私的重要，因此極少談論感情，也不讓老婆公開露臉，「這是我能為她守護的一部分。」

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

談到求婚，他笑著分享Kelly早早就「下馬威」提醒過他：「要是敢給我在大庭廣眾下求婚，我直接翻臉！」他聳肩回應「我尊重」，悄悄準備好戒指，選擇在去年低調完成求婚。那天兩人先到餐廳用餐，周厚安緊張了一整晚，想挑浪漫時刻下跪卻始終找不到機會。沒想到回到家，Kelly還在玄關脫鞋，他便鼓起勇氣突然下跪。

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

他靦腆回憶：「我不擅長製造驚喜，只好挑一個最突兀的時機。」求婚詞沒有草稿卻真心流露，甚至脫口而出中英夾雜的情話：「跟妳在一起這段時間，妳讓我成長很多，讓我越來越好。」兩人相視傻笑，最後Kelly一句「好啦、好啦」答應了他的求婚。雖然不華麗，卻溫馨真摯，完全符合他們的風格。

出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）出道11年的周厚安今年迎來雙喜臨門。（記者王文麟攝）

今年他辦婚禮、度蜜月，仍沉浸在新婚喜悅中。對於生子一事，他表示順其自然，但強調一定會保護孩子隱私，「希望他有個正常童年。」至於未來孩子是否會繼承父子倆的演藝衣缽？周厚安則淡然說：「那是他自己的選擇，不管走表演、藝術還是音樂，我都會支持。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中