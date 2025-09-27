自由電子報
娛樂 最新消息

坤達接棒小鬼主持《玩很大》四週年 吳宗憲送驚喜反變驚嚇

坤達被虧變製作人了。（綜藝玩很大提供）坤達被虧變製作人了。（綜藝玩很大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與KID、坤達主持《綜藝玩很大》，為了慶祝主持人坤達入主節目滿四週年，特別在宜蘭包棟民宿舉辦驚喜派對。節目組邀來坤達的六位昔日好戰友：張立東、舒子晨、「珍珍」無尊、盧學叡、胡祖薇，以及連晨翔，齊聚一堂為坤達送上最熱血的祝福。

節目開頭，主持人吳宗憲與KID、坤達推門進入民宿，迎面而來的是滿場的驚喜：來賓們列隊迎接、手持拉炮齊喊「坤達週年快樂！」瞬間氣氛嗨到最高點。坤達一度愣住，不知所措，直到KID貼心笑說：「就是為你慶祝的啦！」，才讓他受寵若驚地笑開懷，感受滿滿的祝福。

遊戲規則也為了坤達全面翻新，變成「達達說了算」，每一關都由他親自挑選隊友，張立東更搞笑虧他：「你現在變製作人了啦！」派對餐點同樣澎湃加碼，山珍海味燒烤香氣四溢，讓全員大快朵頤。

坤達哭喊「這不是我要的四週年！」（綜藝玩很大提供）坤達哭喊「這不是我要的四週年！」（綜藝玩很大提供）

經典關卡「躲貓貓升級版」笑料百出，盧學叡為了不被發現，硬躲進床底，結果因為身形龐大把床撐起來，全場笑翻天。接下來的「心機碟對碟」更是驚喜連連，坤達的突發氣球挑戰、臨時英文溝通，還有盧學叡發放的「好寶寶貼紙」，讓所有人一頭霧水，爆笑不斷。

在一連串專屬週年款的驚喜與遊戲後，坤達忍不住感慨：「這遊戲真的玩得好累，這不是我要的四週年！」雖然嘴上碎念，眼神裡卻藏不住被大家用心準備的感動。

點圖放大body

