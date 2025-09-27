張立東被爆「愛偷看色情衣服」 莎莎鬆口全說了

張立東、莎莎下廚秀默契。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕莎莎、姚元浩、白安、莎莎、吳映潔錄製《嗨！營業中》第六季日前飛往瑞士拍攝，節目最近再加碼推出番外篇《嗨！How cooking》，由莎莎與節目臨時工張立東搭檔主持，兩人一出場就展現絕佳默契。

莎莎爆料說：「我上次跟浩哥（姚元浩）錄開場，差不多錄了三千遍，這次超有默契！」這回他們將挑戰使用烘烤微波爐製作海鮮燉飯、南瓜濃湯與蛋塔，張立東笑稱：「這根本就是完整套餐。」

請繼續往下閱讀...

張立東被莎莎揭密「愛偷看色情衣服」。（好看娛樂提供）

節目中，莎莎靈魂拷問張立東，若要在白安、莎莎和吳映潔之間，挑一位來上他YouTube頻道《東東隆咚鏘》的熱門單元「來去婆家」，會選誰？張立東毫不猶豫回答：「想都不用想就是妳呀！」原因則是「跟白安不熟」，至於吳映潔，他則笑說「不會有驚喜」，更誇讚莎莎平日的穿搭有魅力。沒想到莎莎卻說：「我看你看別人衣櫃，都是去看一些色情的衣服。」張立東補充看起來外表乖乖的，私底下可能會有意外的效果。

之後兩人試吃莎莎特製的海鮮燉飯，一嚐之後張立東驚為天人，大讚莎莎說：「妳會做鹹的，以妳做鹹食的短短年資來看，我覺得元浩有點原地踏步，這個至少有8.5分。」還說用烘烤微波爐的海鮮燉飯一份可以賣到350元。莎莎則喊話：「元浩！你要加油！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法