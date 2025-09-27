自由電子報
娛樂 最新消息

《進行曲》進軍泰國！被同志神片導演相中 觀眾哭一片只問BL

《進行曲》由劉育仁（左起）、牧森、余杰恩主演。（未來進行曲提供）《進行曲》由劉育仁（左起）、牧森、余杰恩主演。（未來進行曲提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《進行曲》在台上映一個月，全台票房突破千萬，該片更獲選為清邁國際奇幻影展開幕片，並將於泰國、柬埔寨、寮國上映，將台灣的青春樂章奏響國際。監製陳鴻元感謝幕前幕後的團隊，並有感而發：「只要創作人有心，好的作品就有自己的方法王者歸來。」並勉勵大家持續創作更多好作品。

《進行曲》榮登「清邁影展」開幕片，監製陳慧如（左）親赴當地，與泰國導演楚克交流。（未來進行曲提供）《進行曲》榮登「清邁影展」開幕片，監製陳慧如（左）親赴當地，與泰國導演楚克交流。（未來進行曲提供）

電影《進行曲》榮登清邁影展開幕片，監製陳慧如親自出席，曾執導同志愛情電影《愛在暹邏》的影展策展人、泰國名導楚克薩克瑞科，高中時期是行進樂隊成員，對音樂題材格外熱愛，因此親自點名電影《進行曲》揭開影展序幕，並於首映當晚與觀眾同場觀賞。

《進行曲》海外上映全面啟動，江浩與流川情感線引爆話題。（未來進行曲提供）《進行曲》海外上映全面啟動，江浩與流川情感線引爆話題。（未來進行曲提供）

映後Q&A上，觀眾來自泰國、美國、歐洲，紛紛落淚，並熱烈討論江浩（牧森飾演）與流川（劉育仁飾演）的情感後續，展現BL大國的特別迴響。監製陳慧如也分享：「開幕式我和楚克導演進行一小時論壇，接著欣賞泰文字幕版《進行曲》，映後再進行近一小時分享。原本擔心翻譯或文化落差，但許多年輕觀眾都說自己哭了好幾次，深受感動，讓我終於放下心來。」

《進行曲》泰版海報BL感爆棚，10月23日進軍泰柬寮三地大銀幕。（未來進行曲提供）《進行曲》泰版海報BL感爆棚，10月23日進軍泰柬寮三地大銀幕。（未來進行曲提供）

電影《進行曲》泰國版海報掀起網路熱議，監製陳慧如加碼分享：「這張劇照其實是我在拍攝空檔，親自指導劇照師幫三位男主角拍的，沒想到加上泰文字體後，竟然特別有BL感！」她指出，泰國觀眾不只對行進管樂訓練過程感到好奇，更一致關心江浩與流川的後續發展，正好反映泰國BL市場獨樹一幟的特色。電影《進行曲》泰文片名定名為 《跳動的心》，並於10月23日起正式進軍泰國、柬埔寨、寮國三地院線。

