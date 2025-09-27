自由電子報
娛樂 最新消息

這誰？路雲入伍前長這樣 亂髮蓄鬍man到爆

路雲在《濁流之爭》落水超慘。（Disney+提供）路雲在《濁流之爭》落水超慘。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由路雲、辛叡恩、朴栖含主演的Disney+韓劇《濁流之爭》今天（26日）正式上線，《濁流之爭》作為路雲當兵前的最後一部也是朴栖含退伍後的第一部作品，預告一出就引發熱烈討論，其中過去多以乾淨斯文形象示人的路雲更被網友喻為「劇拋臉」，直呼新造型完全認不出來。

《濁流之爭》故事背景設定在毫無社會秩序可言的朝鮮王朝，幫派打手、新任警官、與精明商人三位青年則試圖在這樣的亂世之下尋回正義。

路雲在《濁流之爭》中一改形象，完全看不出來是偶像。（Disney+提供）路雲在《濁流之爭》中一改形象，完全看不出來是偶像。（Disney+提供）

路雲在劇中留著雜亂長髮與鬍鬚，身穿破舊衣物，化身在麻浦港口做粗工的地痞「張是律」，他笑稱跟妝髮團隊說自己什麼都能接受，「當他們做出最終造型時，我心裡突然覺得就是這個了」，而每次妝造也都要花費兩個小時，不過髒亂的外表仍難掩路雲的帥氣魅力，首播更有在河邊洗澡大秀身材、帥氣痛扁苛扣他人薪水的地痞等場面，粗獷外型和桀驁不馴的眼神簡直man味爆棚。

此外，劇中路雲還有在烈日下扛重物、跳入水中救人、在泥地中打鬥的戲碼，他坦言拍攝時一點也不輕鬆，不過殺青後自己卻非常想念「張是律」這個角色「是律對我來說已經超越角色了，更像是我的一位朋友」，其敬業精神更受到導演秋昌旼的大力讚賞，「我問他要不要休息一下時，路雲從來沒有答應，總是說他想再嘗試一次」；辛叡恩也加碼分享，即使路雲的戲份超多，卻從未展現疲憊「無論天氣如何，他在片場總是帶給大家滿滿正能量」。

辛叡恩是新生代古裝女神，於《濁流之爭》中有精彩表現。（Disney+提供）辛叡恩是新生代古裝女神，於《濁流之爭》中有精彩表現。（Disney+提供）

透過《正年》成為新生代古裝女神的辛叡恩，此次在《濁流之爭》飾演崔氏商團的千金「崔恩」，她憑藉積極態度與商業頭腦，成功在混亂的時代背景下，說服父親讓身為女性的她接手商團、對抗地痞。辛叡恩表示即使角色與自己的年齡相仿，卻沒有把她當成同齡人來飾演，「崔恩比我更早開始接觸社會、工作」，因此她刻意壓低語調、收斂表情，呈現更有內涵、冷靜的一面。

朴栖含在《濁流之爭》中穿上古裝。（Disney+提供）朴栖含在《濁流之爭》中穿上古裝。（Disney+提供）

憑藉《語意錯誤》爆紅的朴栖含坦言接演《濁流之爭》非常緊張，他飾演的「鄭天」是以最高成績通過武科考試的捕盜廳官員，「我在拍攝前一天都會打給導演討論劇本，拍攝當天還會提早一起吃晚餐散步、一邊討論等等要如何演出」這段過程也讓他成長許多；朴栖含更為了角色花9個月苦學騎馬、武術和韓式射箭，成功展現邊騎馬、邊拉弓的英姿。其實「鄭天」同時是「張是律」的童年好友，在首播劇情中兩人一次意外相遇、相擁而泣，也讓觀眾好奇兩人究竟有怎樣的過去，才會使今天的他們踏上截然不同的人生道路。

