許光漢人氣橫掃亞洲 《他年她日》月底凱旋回台壓軸首映

古天樂（左四）出席《他年她日》香港首映。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《他年她日》未映先轟動，許光漢、袁澧林等人展開華語電影罕見的大規模亞洲巡迴宣傳，所到之處皆引爆追星熱潮，繼釜山影展、越南、新加坡首映會之後，昨天（26日）馬不停蹄來到香港舉辦首映會及影人見面會，片商今天（27日）宣布，主創團隊將於9月29日回到台北，當日下午4點舉辦壓軸星光首映會，屆時許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤等演員齊聚信義威秀中庭，與影迷共度中秋佳節前夕。

為迎接上映，劇組於9月下旬展開華語電影近年少見的大規模亞洲巡迴宣傳，從釜山影展「Open Cinema」單元世界首映，5000席座位一開賣即秒殺，映後更在觀眾舉手機燈海應援中感動落幕，顯見電影話題與魅力，緊接著巡迴到越南、新加坡，主創團隊分享拍攝挑戰與心路歷程。

許光漢（左）、袁澧林出席《他年她日》香港首映。（甲上娛樂提供）

導演龔兆平透露當初與監製張艾嘉因香港政府的「薪火相傳」計劃合作，經歷討論、共創劇本4年，醞釀多時終於推出這部奇幻愛情鉅片《他年她日》，導演表示電影拍攝天數只有30天，非常緊湊。製作及藝術總監文念中補充，尤其美術場景的部分難度很高，「因為這次是架空世界並帶有奇幻元素，我們想盡辦法去找幾乎從未出現在港片裡面的場景，起碼超過百分之70的場景是大家從沒看過的。」也讓電影《他年她日》更具獨特性。

新加坡喜劇演員李國煌（左）現身力挺《他年她日》，與許光漢相談甚歡。（甲上娛樂提供）

新加坡首映會吸引不少影人前來捧場，包括李國煌、電影《好孩子》主創團隊王國燊導演、洪慧芳、許瑞奇、吳清樑等圈內好友。有趣的是，越南粉絲表達情感的方式熱情直接，新加坡粉絲則較為內斂冷靜，忙著高舉手機拍攝許光漢、袁澧林，竟要主持人提醒才記得要尖叫跟拍手，讓主創團隊笑說，新加坡的建築很現代化、很美麗，有種來到「優日區」的錯覺，導演龔兆平也表示希望未來有機會來到新加坡拍戲。

《他年她日》香港首映。（甲上娛樂提供）

電影主創團隊昨馬不停蹄來到香港宣傳，與影迷暢談拍攝背後故事，香港首映會於ELEMENTS圓方舉行，監製張艾嘉、導演龔兆平率領主演許光漢、袁澧林以及陳澤耀、韓佩瑤、陳輝虹、駱振偉、謝咏欣等一票演員全員到齊，現場星光熠熠。除了分享拍攝點滴，活動更特別邀請金獎音樂人朱芸編率領樂手，現場演奏由林俊傑獻唱的電影主題曲《瞬間的瞬間》，深情旋律令全場如癡如醉。

許光漢現身《他年她日》新加坡首映，立刻吸引許多粉絲搶拍。（甲上娛樂提供）

許光漢在受訪時談到劇本吸引自己的原因：「一場地震讓世界分成兩個時區，他的一天等於她的一年，這個設定很吸引我。除了薯仔與安晴的愛情，也探討了生命的時間的珍貴。」導演龔兆平補充，這部片不只是愛情電影，更像是「薯仔的人生傳記」，充滿他對愛情、親情、友情乃至於對家園的大愛。袁澧林則盛讚許光漢「專業、低調，外冷內熱又內斂」，並笑說第一印象就是「臉很小」。許光漢則稱讚袁澧林活潑可愛又專業，兩人因而擦出自然默契，成就觀眾眼中最具話題的「光林CP」。

《他年她日》到新加坡首映，導演龔兆平（左起）、袁澧林、許光漢及文念中拿著魚尾獅娃娃。（甲上娛樂提供）

影人見面會上，兩位主演許光漢、袁澧林與觀眾零距離互動，也好奇兩人如何培養默契，許光漢表示：「我們拍攝時間短又緊湊，常常要立即進入情緒，Angela很活潑，也幫助我快速投入角色。」袁澧林則笑說：「雖然片中安晴冷靜克制，但我私下其實滿活潑的，和光漢合作很愉快。」

袁澧林出席《他年她日》新加坡首映，展現開朗的一面。（甲上娛樂提供）

結束亞洲各地宣傳後，《他年她日》主創團隊將於9月29日回到台北舉辦壓軸星光首映會，地點選在信義威秀中庭廣場，適逢教師節連假，勢必吸引大批影迷到場朝聖。「光林CP」的人氣加上監製張艾嘉、導演龔兆平與眾演員的齊聚，將為全台觀眾提前點燃浪漫氣氛。《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映，更多活動與宣傳資訊，請關注甲上娛樂官方粉絲團。

