娛樂 電視

韓籍女神來台1年秀中文！哀喊「雞排、草泥馬」發音難：會變髒話

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊電豹女韓籍成員海莉迎來24歲生日，今（27）日出席一日店長活動，團員們與粉絲齊聚一堂為她慶生。海莉許下生日願望，希望自己能「變得更有名」，也期許未來「做任何事都能開心去做，快樂去做，不留遺憾」。

海莉出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）海莉出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

活動現場，經紀人悄悄準備驚喜慶生橋段，讓海莉感動到紅了眼眶。她忍不住哽咽表示：「謝謝公司這一路對我的照顧，來到台灣才真正體會到大家說的『台灣最美的風景是人情味』，這句話真的很對！」

海莉出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）海莉出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

自去年來台發展將近一年，海莉中文進步飛快，現場更挑戰繞口令，雖然一度卡詞，但天真可愛的模樣逗得粉絲哈哈大笑。海莉也被問到是否有其他「電豹女」偷偷教她一些「壞壞」的中文用語？她笑說：「雞排跟草泥馬，這兩個發音真的好難，一個發音不到位就變成髒話，好恐怖！」逗得全場大笑。

談到未來規劃，海莉透露將持續專注於「電豹女」的演藝事業，特別是正在進行的節目錄製《宇宙啦啦隊》，希望能創作更多作品被大家看見。

點圖放大
點圖放大

