于美人連夜調度112台高壓清洗機 火速送花蓮助清淤

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮因颱風樺加沙重創，馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，光復鄉首當其衝。演藝圈在災後第一時間展開馳援，于美人也拋磚引玉，號召各界投入救援行列，她透露已連夜調度112台高壓清洗機，將在下週一前送往花蓮災區，盼助居民清理淤泥。

于美人投身花蓮救災行動。（翻攝自臉書）

于美人說明，自己透過高金素梅委員連絡簡智隆議員瞭解需求，對方表示「第2階段最缺的就是清淤設備」。因此她馬上找來Kevin大協助，短時間內籌到112台高壓清洗機。簡智隆議員接獲通知時更語帶哽咽，感謝她火速行動。由於花蓮目前仍未全面恢復供水，這批設備預計在下週一前送抵瑞穗集中收貨區，再交由議員轉交受災戶使用。

于美人同時公開感謝名單，包括高金素梅委員、簡智隆議員、Kevin大、「于美人偏遠山區弱勢關懷協會」以及2025年9月26日剛成立的「女力愛心會」，還有協助運輸的大榮貨運。她強調「一方有難，八方支援」，盼能透過具體行動，讓災區民眾感受到支持與力量。

