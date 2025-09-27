自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

于美人連夜調度112台高壓清洗機 火速送花蓮助清淤

〔記者邱奕欽／台北報導〕花蓮因颱風樺加沙重創，馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，光復鄉首當其衝。演藝圈在災後第一時間展開馳援，于美人也拋磚引玉，號召各界投入救援行列，她透露已連夜調度112台高壓清洗機，將在下週一前送往花蓮災區，盼助居民清理淤泥。

于美人投身花蓮救災行動。（翻攝自臉書）于美人投身花蓮救災行動。（翻攝自臉書）

于美人說明，自己透過高金素梅委員連絡簡智隆議員瞭解需求，對方表示「第2階段最缺的就是清淤設備」。因此她馬上找來Kevin大協助，短時間內籌到112台高壓清洗機。簡智隆議員接獲通知時更語帶哽咽，感謝她火速行動。由於花蓮目前仍未全面恢復供水，這批設備預計在下週一前送抵瑞穗集中收貨區，再交由議員轉交受災戶使用。

于美人同時公開感謝名單，包括高金素梅委員、簡智隆議員、Kevin大、「于美人偏遠山區弱勢關懷協會」以及2025年9月26日剛成立的「女力愛心會」，還有協助運輸的大榮貨運。她強調「一方有難，八方支援」，盼能透過具體行動，讓災區民眾感受到支持與力量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中