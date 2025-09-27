自由電子報
娛樂 最新消息

應援海科健走 李多慧下週將到花蓮災區加油

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立海洋科技博物館今天舉辦「海漫步的日子」秋季健走活動，請來韓籍啦啦隊人氣偶像李多慧擔任應援大使，對花蓮受重創，聽到花蓮災情心情很難過，在想怎麼可以幫忙花蓮，她個人已捐出30萬元，她下週將前進花蓮為花蓮加油。

李多慧（右）為花蓮加油，下週將前進花蓮。（記者盧賢秀攝）李多慧（右）為花蓮加油，下週將前進花蓮。（記者盧賢秀攝）

海科館今天在潮境公園及館區步道舉辦健走活動，全長4公里，民眾邊走邊享受海洋自然美景，吸引許多親子參加。

李多慧捐30萬元協助花蓮重建。（記者盧賢秀攝）李多慧捐30萬元協助花蓮重建。（記者盧賢秀攝）

海科館也請來韓籍啦啦隊人氣偶像李多慧擔任應援大使，與「北火熊」與「柴語錄」帶來熱情洋溢的開場舞與熱身操，炒熱氣氛，也加入健走活動，李多慧說很開心，沿途景色很美，要多多保護海洋。

對於這次花蓮重災區，李多慧說她聽了心情很難過，一直想怎麼幫助花蓮，她昨天捐出30萬元賑災，她也很想去花蓮，一直沒有時間，可能下週會前進災區，為花蓮加油，希望花蓮快點恢復。

點圖放大
點圖放大

