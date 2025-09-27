豬哥亮大兒子曝「夢到爸爸天堂包歌廳秀」 老友孔鏘一聽臉發白逃跑

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週邀請到從國小五年級就參加歌唱比賽的台語小天后吳淑敏以及詞曲創作的實力派歌手江志豐合唱《香水》。節目播出適逢教師節連假，主持人白冰冰與陽帆率領大家向全天下的老師祝福佳節愉快。

豬哥亮大兒子謝順福驚喜現身。（民視提供）

歌手吳淑敏提到要感謝的貴人就是白冰冰，當年歌唱比賽出來還沒有正式出道，工地秀時遇到白冰冰，吳淑敏說：「當時冰冰姐跟媽媽說怎麼不來她節目唱歌？」，這因緣際會才讓吳淑敏第一次有電視大舞台的演出機會。

請繼續往下閱讀...

陽帆（左起）、吳淑敏、江志豐、白冰冰。（民視提供）

節目中每位歌手演唱的歌曲都有一位要感謝的人，莊振凱演唱《今生最愛的人》提到當年結婚生子，剛好是生活最困苦的時候，那時候收到前輩蔡小虎的鐵製的「餅乾盒」，要他拿回去給小孩子吃，回去一打開裡面有10萬元救急錢，讓他紅著眼眶感動到現在，忘不了蔡小虎大哥的恩情。

謝金晶演唱《我的爸爸》悼念父親豬哥亮。（民視提供）

歌手謝金晶最感謝唱片公司跟爸爸豬哥亮，演唱《我的爸爸》悼念父親，讓眾多受到豬哥亮照顧的歌手落淚，突然火眼金睛的白冰冰，看到一位神祕嘉賓謝順福（豬哥亮大兒子），白冰冰憶起當年豬哥亮作秀、節目都是唯一指定孔鏘老師，很多人都受到豬大哥的照顧，沒想到謝順福開玩笑說：「我夢到我爸爸說跟楊登魁老闆在天堂包歌廳秀做得很開心，現在只差一位樂隊領班，不知道孔鏘老師有沒有空？」嚇得孔鏘老師一臉發白「棄琴逃逸」，全場大笑。

孔鏘老師一臉發白「棄琴逃跑」。（民視提供）

沒想到大牌秀老師江志豐備受感動，也選謝金晶為當日MVP，讓胞兄謝順福感動得向他致謝，還補槍說：「我做夢時會拜託我爸爸那邊有沒有缺歌手」，主持人陽帆更是連忙幫忙喊「沒有空」，笑料不斷萬哏齊發。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法