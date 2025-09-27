自由電子報
娛樂 亞洲

于朦朧身亡爆陰謀論！宋伊人慘被點名 新戲遭撤換「成資本棄子」

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲中國男星于朦朧演出《三生三世十里桃花》走紅，11日於北京身亡，官方定調是「飲酒後意外墜樓」，排除刑事案件，但網路上陰謀論滿天飛，甚至瘋傳所謂「虐殺片段」，讓整起事件疑點重重。偏偏女星宋伊人被點名是邀請于朦朧參加飯局的人，雖然她已經緊急出面否認，還連發兩次聲明喊冤，但網友似乎完全不買帳。

宋伊人新戲遭換角。（翻攝自微博）宋伊人新戲遭換角。（翻攝自微博）

眼看風向越演越烈，大批網友發起「拒看宋伊人作品運動」，抵制她過去和未來的戲，甚至傳出她原本要演的新戲《不遇雲裳不遇你》已經被投資方換角，理由就是「觀眾反彈太大」。有酸民狠嗆：「換不換都不會看」、「這下成了資本棄子」。

更誇張的是，有網友狂挖「蛛絲馬跡」，像是宋伊人疑似多次出現在于朦朧墜樓現場附近，還有人翻她的生活照，聲稱發現對話截圖寫著「為何要抓朧朧」、「他一直在反抗」等驚悚字句；甚至一段疑似虐待影片裡，拍攝者手機的吊飾，被比對後居然和宋伊人的超像，讓輿論再度爆炸。

于朦朧有「古裝劇男神」稱號。（翻攝自微博）于朦朧有「古裝劇男神」稱號。（翻攝自微博）

最耐人尋味的是，平常微博對敏感言論刪很快，但這次有關宋伊人的討論居然沒有被全面清空，反而「于朦朧」相關的內容才一發就被刪。偏偏中共網信辦還在22日宣布，要展開兩個月的「清朗行動」整治負面言論，網友更懷疑：「是不是有人刻意放任風向，讓宋伊人背上黑鍋？」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

