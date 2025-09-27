自由電子報
娛樂 音樂

楊丞琳剖心不求炫技 揭開偽裝赤裸告白

〔記者陽昕翰／台北報導〕楊丞琳相隔5年推出新專輯，首波主打歌《房間裡的大象》對她來說意義非凡，不僅代表這段時間的空白與沉澱，也成為她選擇用音樂再次開口的理由，「如果隔了這麼久，我能用一首歌說出最真實的感受，那就是這首歌。」

楊丞琳推出新歌《房間裡的大象》。（索尼提供）楊丞琳推出新歌《房間裡的大象》。（索尼提供）

這首歌以「大象」隱喻深藏心底卻難以說出的傷痛與不安，展現她在音樂中對成長與自我和解的深刻思考。楊丞琳以真假音交替唱法揭開外在偽裝，將脆弱與勇氣交織進旋律，帶給聽眾一場赤裸真摯的心靈對話。

從20年前的《曖昧》到現在的《房間裡的大象》，楊丞琳用音樂見證自己的成長與蛻變，就是不再逃避，而是選擇直視；不再抗拒，而是嘗試接納。她在錄製時感嘆：「成長不是驅逐恐懼，而是學會與它共處。」

楊丞琳相隔5年推出新專輯。（索尼提供）楊丞琳相隔5年推出新專輯。（索尼提供）

楊丞琳坦言，第一次聽到《房間裡的大象》的 demo 就被旋律打動，細讀歌詞後更感受到一種「難以言說的緣分」，「不是刻意去找人寫我的心情，但這首歌恰好能完整表述我這幾年的感受。」這首歌也讓她覺得「這張專輯終於有了歸屬。

在錄音過程中，楊丞琳反覆斟酌，不求炫技，只為唱出最真切的情感。她笑說：「前半段音樂比較安靜時，我總覺得差了一點什麼。」為了讓每一句都盡可能直覺、真摯，她重錄了許多次，而她最喜歡其中的一句歌詞「愛是一萬次成長，好壞我全都珍藏」，甚至在錄音前就放進了自己的社群媒體自我介紹。

