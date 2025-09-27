自由電子報
娛樂 日韓

《單身即地獄》巧克力歐巴罹患白血病！車炫承頭髮全沒了：人生瞬間停止

車炫承顏值超高。（翻攝自IG）車炫承顏值超高。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星、知名舞者車炫承（車賢勝）今天（27日）在IG自爆罹患白血病，令人相當震驚，坦言剛開始他自己也難以接受，不敢告訴任何人。由於他擔任舞者多年，演藝圈人脈廣，連「東方神起」的昌珉都留言：「太突然嚇到我了，好好照顧自己早日恢復健康。」

車炫承身材超好，在IG上有許多陽光健壯的照片。（翻攝自IG）車炫承身材超好，在IG上有許多陽光健壯的照片。（翻攝自IG）

現年34歲的車炫承因與宣美性感熱舞一炮而紅，之後還受邀參加《單身即地獄》，獲封「巧克力歐巴」，受到歡迎，近來他更積極進軍戲劇圈，希望能有更多樣化的發展。不過今天車炫承PO出在病床上、頭髮全沒了的照片，雖然露齒笑還比出YA，卻令人擔憂，原來是他自爆罹患白血病，在今年6月送醫後，「我的人生瞬間停止了，在那之前，我想挑戰的作品在最終試鏡為止全部都通過了，雖然朝著夢想奔跑著，但白血病的診斷讓這一切戛然而止。」

車炫承自爆罹患白血病，頭髮都沒了。（翻攝自IG）車炫承自爆罹患白血病，頭髮都沒了。（翻攝自IG）

車炫承因擔任宣美的舞者，一炮而紅。（翻攝自IG）車炫承因擔任宣美的舞者，一炮而紅。（翻攝自IG）

車炫承坦言，一開始連他自己都無法接受，也沒辦法跟其他人說，每天都陷於恐懼以及混亂之中，不過隨著時間流逝，他已經做好說出口的準備，自己一天一天正在默默奮戰當中，「未來的路雖然很漫長，但我一定會戰勝病魔，我的夢想以及熱情仍然健在，我迫切等待能再度站上舞台於鏡頭前的那一天。」他感謝支持他的所有人，未來一定會以更堅強、溫暖的模樣回歸。

