玉女歌手欠債2億！慘被親姊背叛告上法院 驚人近照曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕62歲的玉女歌手范怡文重返歌壇。她曾轉戰服飾產業，巔峰時期資本額超過2億台幣，卻遭親姊背叛，一夕之間淪為鉅額欠款的債務人，堪稱人生低潮。如今她走過低谷，不僅重拾麥克風，近日更獲邀擔任北流「週三耳朵俱樂部」導覽嘉賓。

范怡文分享演藝之路的精彩歷程。（翰森娛樂提供）

范怡文自1985年以合唱《這些日子以來》聲名大噪，隔年推出個人首張專輯《夜那樣深》，出道超過40年的她，在活動中分享許多珍貴故事，讓現場歌迷聽得入迷，也帶領樂迷一同回顧民歌時代與她的音樂旅程。她細數過往經典，包括與林秋離合作的《一生情一生還》、赴韓國拍攝的《你是我前世的知己》，以及由羅大佑親自指導的《惹情捻愛》，特別提到英文專輯《Suddenly》展現她磁性嗓音的獨特魅力。

62歲的范怡文看來非常凍齡。（翰森娛樂提供）

談到演藝點滴，她笑說早期打歌甚至要穿同一件服裝一整個月，讓台下觀眾倍感親切。除了回顧經典，范怡文近年來持續推出音樂作品，從蕭煌奇為她量身打造的《把自己寵壞》，到2025年推出感人台語單曲《芋冰》，再到甫於上月發行的新歌《美好時光》，都展現她依舊活躍的音樂能量。值得一提的是，《美好時光》更在最新「BEST好歌榜」上奪下冠軍，成為她出道以來第一首冠軍作品。

