范琪斐赴美當「高年級實習生」 開箱國際電商倉庫

〔記者林欣穎／台北報導〕全球跨境保健品電商龍頭 iHerb 今年 9 月迎來 29 週年慶，特邀資深媒體人范琪斐以「高年級實習生」身份走進iHerb美國總部倉庫，展開實習 48 小時的挑戰。

范琪斐在以「高年級實習生」身份正式上工前，先實地走訪倉庫場勘，沒想到面積約有七座美式足球場大。而一踏進龐大的自動化設備廠區，驚嘆直呼：「這倉庫也太大了吧！一眼望去根本看不到盡頭，到處高高疊起的貨架！」甚至打趣形容，雖然有專業運作的機器，但感覺這裡的工人似乎比新聞攝影棚還忙。

請繼續往下閱讀...

資深媒體人范琪斐（左）到美國iHerb總部體驗倉庫繁忙的物流工作，並前進第一線與員工訪談。（iHerb提供）

展開48小時實習工作的范琪斐從揀貨、掃碼、打包到最後的分貨，幾乎每個環節都有她的身影。雖然前幾個步驟都很順利，但在「包貨」這一關卻遇上小插曲，原來只是要把紙箱推進安全的機器封箱，看似簡單的動作仍讓她十分緊張，擔心手會被夾到，最後緊張到試了三次才成功把箱子推進去。

這段「高年級實習生」真實出糗的狀況，不僅讓旁人會心一笑，也成為范琪斐最難忘的實習經驗，她苦笑說：「沒想到來iHerb倉庫工作後才深刻體認到，每一件商品要完整正確地送到消費者手中，要經過這麼多層關卡和人工雙重確認，這真的不容易啊！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法